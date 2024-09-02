Песков: у России нет проблем с Монголией по линии МУС

Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его. В марте 2023 г. Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Песков после этого говорил, что для России это решение МУС является ничтожным.