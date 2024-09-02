Песков: у России нет проблем с Монголией по линии МУС
У России нет проблем с Монголией по вопросу признания этой страной юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать заявление министерства иностранных дел Украины, в котором оно призвало Монголию арестовать Путина на основании ордера МУС.
«Я не имею отношения к МИДу Украины. У нас нет такой проблемы на повестке дня. <…> Именно с Монголией [нет проблемы]», – ответил представитель Кремля.
Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его. В марте 2023 г. Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Песков после этого говорил, что для России это решение МУС является ничтожным.
Ожидается, что Путин посетит Монголию 3 сентября с официальным визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Стороны планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. 30 августа Песков также говорил, что в Кремле нет переживаний по поводу предстоящей поездки главы государства. По его словам, с властями Монголии были тщательно подготовлены все аспекты визита президента России.