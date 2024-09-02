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Песков: у России нет проблем с Монголией по линии МУС

Ведомости

У России нет проблем с Монголией по вопросу признания этой страной юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать заявление министерства иностранных дел Украины, в котором оно призвало Монголию арестовать Путина на основании ордера МУС.

«Я не имею отношения к МИДу Украины. У нас нет такой проблемы на повестке дня. <…> Именно с Монголией [нет проблемы]», – ответил представитель Кремля.

Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его. В марте 2023 г. Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Песков после этого говорил, что для России это решение МУС является ничтожным.

Ожидается, что Путин посетит Монголию 3 сентября с официальным визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Стороны планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. 30 августа Песков также говорил, что в Кремле нет переживаний по поводу предстоящей поездки главы государства. По его словам, с властями Монголии были тщательно подготовлены все аспекты визита президента России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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