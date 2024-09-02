Власти Турции планируют обязать новостные каналы с YouTube получать лицензию

По его словам, переговоры с ответственными лицами уже ведутся. Глава совета также подчеркнул, что турецкие власти намерены привлечь больше специалистов по мониторингу контента, модерации и надзору. Он добавил, что эти лицензии будут иметь умеренную цену и будут действительны в течение 10 лет.