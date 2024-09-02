Власти Турции планируют обязать новостные каналы с YouTube получать лицензию
Турецкие власти планируют обязать новостные каналы на YouTube получать лицензию национального регулятора, сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на главу совета по радио и телевидению страны Эбубекира Шахина.
По его словам, переговоры с ответственными лицами уже ведутся. Глава совета также подчеркнул, что турецкие власти намерены привлечь больше специалистов по мониторингу контента, модерации и надзору. Он добавил, что эти лицензии будут иметь умеренную цену и будут действительны в течение 10 лет.
«Наши переговоры с YouTube продолжаются. В настоящее время они оценивают наше предложение и мы ждем их ответа. Лицензию можно получить даже до принятия этого закона», – сообщает Шахин.
Шахин также объявил о предстоящем введении правил, касающихся уличных интервью, указав, что некоторые каналы представляют мнения «только части общественности».
11 августа сообщалось, что турецкие власти могут заблокировать доступ к Telegram из-за каналов по продаже наркотиков и пропаганде азартных игр. Управление информационных технологий и коммуникаций Турции обнаружило в мессенджере каналы, через которые «свободно продавались наркотики, проституция, азартные игры» и др.