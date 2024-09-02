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Власти Турции планируют обязать новостные каналы с YouTube получать лицензию

Ведомости

Турецкие власти планируют обязать новостные каналы на YouTube получать лицензию национального регулятора, сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на главу совета по радио и телевидению страны Эбубекира Шахина.

По его словам, переговоры с ответственными лицами уже ведутся. Глава совета также подчеркнул, что турецкие власти намерены привлечь больше специалистов по мониторингу контента, модерации и надзору. Он добавил, что эти лицензии будут иметь умеренную цену и будут действительны в течение 10 лет.

«Наши переговоры с YouTube продолжаются. В настоящее время они оценивают наше предложение и мы ждем их ответа. Лицензию можно получить даже до принятия этого закона», – сообщает Шахин.

Шахин также объявил о предстоящем введении правил, касающихся уличных интервью, указав, что некоторые каналы представляют мнения «только части общественности».

11 августа сообщалось, что турецкие власти могут заблокировать доступ к Telegram из-за каналов по продаже наркотиков и пропаганде азартных игр. Управление информационных технологий и коммуникаций Турции обнаружило в мессенджере каналы, через которые «свободно продавались наркотики, проституция, азартные игры» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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