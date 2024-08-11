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Турция может заблокировать доступ к Telegram

Местным властям не понравились каналы по продаже наркотиков
Ведомости

Турецкие власти могут заблокировать доступ к Telegram из-за каналов по продаже наркотиков и пропаганде азартных игр. Об этом пишет издание Sabah со ссылкой на источники.

Управление информационных технологий и коммуникаций Турции обнаружило в мессенджере каналы, через которые «свободно продавались наркотики, проституция, азартные игры и видео о педофилии».

Регулятор направил более 1000 уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Англии с требованием закрыть эти каналы, но не получил ответа, говорится в материале. «Было заявлено, что если Telegram в ближайшее время не примет меры в отношении этих каналов, закрытие соцсети может оказаться на повестке дня», – подчеркивается в тексте.

Как отмечают местные журналисты, Турция занимает 10-е место среди стран, которые больше всего используют Telegram (около 8 млн активных пользователей).

11 августа Турция сняла ограничения с Intagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской). 2 августа турецкий регулятор информационных технологий заблокировал доступ к Instagram по всей стране. 

Турецкие власти обвиняли Instagram в удалении некоторых постов с выражением соболезнований в связи со смертью главного лидера «Хамаса» Исмаила Хании, погибшего в результате авиаудара в Иране 31 июля.

8 августа в Турции заблокировали доступ к платформе по созданию игр Roblox – игру заподозрили в жестоком обращении с детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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