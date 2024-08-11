Турция может заблокировать доступ к Telegram

Регулятор направил более 1000 уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Англии с требованием закрыть эти каналы, но не получил ответа, говорится в материале. «Было заявлено, что если Telegram в ближайшее время не примет меры в отношении этих каналов, закрытие соцсети может оказаться на повестке дня», – подчеркивается в тексте.