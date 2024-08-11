Турция может заблокировать доступ к Telegram

Турция может заблокировать доступ к TelegramМестным властям не понравились каналы по продаже наркотиков
Турецкие власти могут заблокировать доступ к Telegram из-за каналов по продаже наркотиков и пропаганде азартных игр. Об этом пишет издание Sabah со ссылкой на источники.
Управление информационных технологий и коммуникаций Турции обнаружило в мессенджере каналы, через которые «свободно продавались наркотики, проституция, азартные игры и видео о педофилии».
Регулятор направил более 1000 уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Англии с требованием закрыть эти каналы, но не получил ответа, говорится в материале. «Было заявлено, что если Telegram в ближайшее время не примет меры в отношении этих каналов, закрытие соцсети может оказаться на повестке дня», – подчеркивается в тексте.
Как отмечают местные журналисты, Турция занимает 10-е место среди стран, которые больше всего используют Telegram (около 8 млн активных пользователей).
11 августа Турция сняла ограничения с Intagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской). 2 августа турецкий регулятор информационных технологий заблокировал доступ к Instagram по всей стране.
Турецкие власти обвиняли Instagram в удалении некоторых постов с выражением соболезнований в связи со смертью главного лидера «Хамаса» Исмаила Хании, погибшего в результате авиаудара в Иране 31 июля.
8 августа в Турции заблокировали доступ к платформе по созданию игр Roblox – игру заподозрили в жестоком обращении с детьми.