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В Турции возобновили работу Instagram

Ведомости

В Турции сняли блокировку доступа к Intagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщил в X министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу.

2 августа турецкий регулятор информационных технологий заблокировал доступ к Instagram по всей стране. После этого власти провели переговоры с представителями площадки. Ограничения снимут вечером 10 августа, заявил в тот же день министр.

«Мы хотели, чтобы социальные сети соблюдали законы Турецкой Республики. В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа с 21:30 после того, как они пообещали удовлетворить наши требования», – сообщил Уралоглу 10 августа (цитата по Milliyet).

Министр также пообещал принять меры для удаления с платформы Meta учетных записей, принадлежащих террористическим организациям, а также контента с пропагандой таких группировок. 

Турецкие власти ранее обвинили Instagram в удалении некоторых постов с выражением соболезнований в связи со смертью главного лидера «Хамаса» Исмаила Хании, погибшего в результате авиаудара в Иране 31 июля. 

После решения о блокировке соцсети ассоциация операторов электронной коммерции Турции подсчитала, что ограничения могут повлиять на ежедневные онлайн-продажи малого бизнеса на сумму около $57 млн. Bloomberg писал также, что мера ударила по женщинам-предпринимателям, которые использовали платформу для продажи товаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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