В Турции возобновили работу Instagram

После решения о блокировке соцсети ассоциация операторов электронной коммерции Турции подсчитала, что ограничения могут повлиять на ежедневные онлайн-продажи малого бизнеса на сумму около $57 млн. Bloomberg писал также, что мера ударила по женщинам-предпринимателям, которые использовали платформу для продажи товаров.