В Турции возобновили работу Instagram
В Турции сняли блокировку доступа к Intagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщил в X министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу.
2 августа турецкий регулятор информационных технологий заблокировал доступ к Instagram по всей стране. После этого власти провели переговоры с представителями площадки. Ограничения снимут вечером 10 августа, заявил в тот же день министр.
«Мы хотели, чтобы социальные сети соблюдали законы Турецкой Республики. В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа с 21:30 после того, как они пообещали удовлетворить наши требования», – сообщил Уралоглу 10 августа (цитата по Milliyet).
Министр также пообещал принять меры для удаления с платформы Meta учетных записей, принадлежащих террористическим организациям, а также контента с пропагандой таких группировок.
Турецкие власти ранее обвинили Instagram в удалении некоторых постов с выражением соболезнований в связи со смертью главного лидера «Хамаса» Исмаила Хании, погибшего в результате авиаудара в Иране 31 июля.
После решения о блокировке соцсети ассоциация операторов электронной коммерции Турции подсчитала, что ограничения могут повлиять на ежедневные онлайн-продажи малого бизнеса на сумму около $57 млн. Bloomberg писал также, что мера ударила по женщинам-предпринимателям, которые использовали платформу для продажи товаров.