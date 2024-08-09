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Bloomberg: решение Турции заблокировать Instagram ударило по малому бизнесу

Ведомости

Решение турецких властей о блокировке доступа к Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) ударило по женщинам-предпринимателям, которые использовали платформу для продажи товаров. Об этом сообщает Bloomberg.

Синем Кокабаш, которая год назад получила премию за предпринимательство от государственного банка Halkbank, говорит, что продажи практически остановились. Ее предприятие, которое продает детские товары, такие как матрасы и постельное белье, получает около 60% своих доходов от бизнеса в Instagram.

«Все теряют деньги. Некоторые компании могут даже закрыться, если этот запрет не будет снят в ближайшее время», – сказала Кокабаш.

«Мы в затруднительном положении», – сказала Фатма Гонджа Юртсевен, член коллектива женщин, которые продают местные продукты онлайн.

Ассоциация операторов электронной коммерции Турции подсчитала, что блокировка Instagram может повлиять на ежедневные онлайн-продажи малого бизнеса на сумму около $57 млн.

Турецкие власти обвинили Instagram в удалении некоторых постов с выражением соболезнований в связи со смертью главного лидера «Хамаса» Исмаила Хании, погибшего в результате авиаудара в Иране 31 июля. Рано утром 2 августа турецкий регулятор информационных технологий заблокировал доступ к Instagram по всей стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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