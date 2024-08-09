Bloomberg: решение Турции заблокировать Instagram ударило по малому бизнесу

Синем Кокабаш, которая год назад получила премию за предпринимательство от государственного банка Halkbank, говорит, что продажи практически остановились. Ее предприятие, которое продает детские товары, такие как матрасы и постельное белье, получает около 60% своих доходов от бизнеса в Instagram.