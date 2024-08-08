Турция заблокировала Roblox за жестокое обращение с детьми
В Турции заблокировали доступ к платформе по созданию игр Roblox, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч. Власти подозревают игру в жестоком обращении с детьми.
«Игровая платформа Roblox и ее ссылки на рынках приложений из-за содержания контента, вызывающего жестокое обращение с детьми, были рассмотрены Шестым мировым уголовным судом Аданы. <...> В рамках "Закона о регулировании публикаций в интернете" доступ заблокирован», – написал министр в X.
Он отметил, что использование технологий в негативных целях недопустимо.
Bloomberg со ссылкой на заявление Roblox сообщил, что компания ждет «совместной работы, чтобы гарантировать, что Roblox вернется в онлайн в Турции как можно скорее». В пресс-службе отметили, что Roblox уважает законодательство стран, в которых работает.
«Ведомости» со ссылкой на данные международной исследовательской компании Data.ai писали, что Roblox в 2023 г. занял лидирующее место по загрузкам среди мобильных приложений в России. В прошлом году платформу скачали 10 млн раз. На втором месте – симулятор создания персонажа в стиле аниме Gacha Life 2 (9,36 млн скачиваний).
Аналитики отмечали, что количество установок мобильных игр из App Store и Google Play среди российских пользователей выросло год к году на 4% и составило 2,73 млрд по итогам 2023 г.