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Турция заблокировала Roblox за жестокое обращение с детьми

Ведомости

В Турции заблокировали доступ к платформе по созданию игр Roblox, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч. Власти подозревают игру в жестоком обращении с детьми.

«Игровая платформа Roblox и ее ссылки на рынках приложений из-за содержания контента, вызывающего жестокое обращение с детьми, были рассмотрены Шестым мировым уголовным судом Аданы. <...> В рамках "Закона о регулировании публикаций в интернете" доступ заблокирован», – написал министр в X.

Он отметил, что использование технологий в негативных целях недопустимо.

Bloomberg со ссылкой на заявление Roblox сообщил, что компания ждет «совместной работы, чтобы гарантировать, что Roblox вернется в онлайн в Турции как можно скорее». В пресс-службе отметили, что Roblox уважает законодательство стран, в которых работает.

«Ведомости» со ссылкой на данные международной исследовательской компании Data.ai писали, что Roblox в 2023 г. занял лидирующее место по загрузкам среди мобильных приложений в России. В прошлом году платформу скачали 10 млн раз. На втором месте – симулятор создания персонажа в стиле аниме Gacha Life 2 (9,36 млн скачиваний).

Аналитики отмечали, что количество установок мобильных игр из App Store и Google Play среди российских пользователей выросло год к году на 4% и составило 2,73 млрд по итогам 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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