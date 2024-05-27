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Пользователи Android «доигрались»

Вредоносные программы стали чаще маскироваться под мобильные игры Minecraft, Roblox и GTA
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного софта, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в I квартале 2024 г. более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., рассказал представитель «Лаборатории Касперского». Компания проанализировала количество срабатываний мобильного антивируса для Android. При этом, уточнил представитель «Касперского», количество заблокированных атак на Android в I квартале 2024 г. исчисляется десятками тысяч.

Злоумышленники активно используют названия игр в качестве приманок для реализации атак на пользователей мобильных устройств, объясняет эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин. Распространяемое зловредное ПО встречалось в модах для популярных игр, а также в приложениях, которые мимикрировали под известные игры и не содержали в себе никакого функционала, кроме вредоносного, говорит он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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