Пользователи Android «доигрались»

Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного софта, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в I квартале 2024 г. более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., рассказал представитель «Лаборатории Касперского». Компания проанализировала количество срабатываний мобильного антивируса для Android. При этом, уточнил представитель «Касперского», количество заблокированных атак на Android в I квартале 2024 г. исчисляется десятками тысяч.