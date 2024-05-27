Пользователи Android «доигрались»Вредоносные программы стали чаще маскироваться под мобильные игры Minecraft, Roblox и GTA
Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного софта, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в I квартале 2024 г. более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., рассказал представитель «Лаборатории Касперского». Компания проанализировала количество срабатываний мобильного антивируса для Android. При этом, уточнил представитель «Касперского», количество заблокированных атак на Android в I квартале 2024 г. исчисляется десятками тысяч.
Злоумышленники активно используют названия игр в качестве приманок для реализации атак на пользователей мобильных устройств, объясняет эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин. Распространяемое зловредное ПО встречалось в модах для популярных игр, а также в приложениях, которые мимикрировали под известные игры и не содержали в себе никакого функционала, кроме вредоносного, говорит он.