Более 60 млн россиян ежедневно пользуются Telegram, «В контакте» – 55 млн

Соцсети продолжают набирать популярность у отечественных пользователей. Российская аудитория Telegram за год выросла почти на 10 млн человек – с 52 млн в июне 2023 г. до 61 млн в июне 2024 г., а аудитория «В контакте» – с 52 млн до 55 млн человек, следует из статистики исследовательской компании Mediascope. Аналитики учитывали тех пользователей, которые заходили в соцсеть и мессенджер ежедневно. В общей сложности, по данным Mediascope, в июне 2024 г. россияне тратили 25% времени в интернете на соцсети и мессенджеры. За год этот показатель практически не изменился.