Более 60 млн россиян ежедневно пользуются Telegram, «В контакте» – 55 млн

Более 60 млн россиян ежедневно пользуются Telegram, «В контакте» – 55 млнАудитория соцсетей и мессенджеров продолжает расти
Соцсети продолжают набирать популярность у отечественных пользователей. Российская аудитория Telegram за год выросла почти на 10 млн человек – с 52 млн в июне 2023 г. до 61 млн в июне 2024 г., а аудитория «В контакте» – с 52 млн до 55 млн человек, следует из статистики исследовательской компании Mediascope. Аналитики учитывали тех пользователей, которые заходили в соцсеть и мессенджер ежедневно. В общей сложности, по данным Mediascope, в июне 2024 г. россияне тратили 25% времени в интернете на соцсети и мессенджеры. За год этот показатель практически не изменился.
Telegram никогда не раскрывал официальной статистики по российской аудитории. В апреле 2024 г. основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем канале, что мессенджером пользуется 900 млн человек ежемесячно во всем мире, половина из них открывает приложение каждый день. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в середине апреля Дуров сообщил, что в течение года число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд ежемесячных активных пользователей.