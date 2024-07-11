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Более 60 млн россиян ежедневно пользуются Telegram, «В контакте» – 55 млн

Аудитория соцсетей и мессенджеров продолжает расти
Мария Арялина
Telegram и «В контакте» остаются главными таймкиллерами у россиян / Алексей Орлов / Ведомости

Соцсети продолжают набирать популярность у отечественных пользователей. Российская аудитория Telegram за год выросла почти на 10 млн человек – с 52 млн в июне 2023 г. до 61 млн в июне 2024 г., а аудитория «В контакте» – с 52 млн до 55 млн человек, следует из статистики исследовательской компании Mediascope. Аналитики учитывали тех пользователей, которые заходили в соцсеть и мессенджер ежедневно. В общей сложности, по данным Mediascope, в июне 2024 г. россияне тратили 25% времени в интернете на соцсети и мессенджеры. За год этот показатель практически не изменился.

Telegram никогда не раскрывал официальной статистики по российской аудитории. В апреле 2024 г. основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем канале, что мессенджером пользуется 900 млн человек ежемесячно во всем мире, половина из них открывает приложение каждый день. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в середине апреля Дуров сообщил, что в течение года число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд ежемесячных активных пользователей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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