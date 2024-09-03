«Хамас» показал видео с погибшими заложниками

В другом видео, также размещенном в Telegram-канале, Обайда сообщил, что «Хамас» издал новые инструкции для боевиков, которые охраняют израильских заложников, как действовать в случае приближения к месту их дислокации ЦАХАЛ. После его заявления в видео появились кадры с погибшей 24-летней Эденой Йерушалми. На камеру она призвала Нетаньяху прекратить бомбардировки и обвинила его в произошедшем 7 октября 2023 г. Йерушалми добавила, что заложники страдают и хотят поскорее вернуться домой к своим семьям.