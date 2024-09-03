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«Хамас» показал видео с погибшими заложниками

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» показала кадры с шестью заложниками на момент, когда они еще были живы. Видео опубликовал в своем Telegram-канале пресс-секретарь военного крыла «Хамас» – бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» – Абу Обайда.

На кадрах шестеро израильтян, включая Александра Лобанова, у которого также есть российский паспорт, называют свои имена. Обайда возложил ответственность за смерть заложников на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и предупредил, что военное давление Израиля вместо заключения сделки приведет к тому, что заложники «будут возвращены семьям в гробах».

В другом видео, также размещенном в Telegram-канале, Обайда сообщил, что «Хамас» издал новые инструкции для боевиков, которые охраняют израильских заложников, как действовать в случае приближения к месту их дислокации ЦАХАЛ. После его заявления в видео появились кадры с погибшей 24-летней Эденой Йерушалми. На камеру она призвала Нетаньяху прекратить бомбардировки и обвинила его в произошедшем 7 октября 2023 г. Йерушалми добавила, что заложники страдают и хотят поскорее вернуться домой к своим семьям.

Тела шестерых заложников были найдены в подземном комплексе Рафаха 31 августа. По данным ЦАХАЛ, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления израильских военных. Среди погибших был 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который работал в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля (как и еще четверо из погибших) барменом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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