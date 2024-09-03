«Хамас» показал видео с погибшими заложниками
Радикальная палестинская группировка «Хамас» показала кадры с шестью заложниками на момент, когда они еще были живы. Видео опубликовал в своем Telegram-канале пресс-секретарь военного крыла «Хамас» – бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» – Абу Обайда.
На кадрах шестеро израильтян, включая Александра Лобанова, у которого также есть российский паспорт, называют свои имена. Обайда возложил ответственность за смерть заложников на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и предупредил, что военное давление Израиля вместо заключения сделки приведет к тому, что заложники «будут возвращены семьям в гробах».
В другом видео, также размещенном в Telegram-канале, Обайда сообщил, что «Хамас» издал новые инструкции для боевиков, которые охраняют израильских заложников, как действовать в случае приближения к месту их дислокации ЦАХАЛ. После его заявления в видео появились кадры с погибшей 24-летней Эденой Йерушалми. На камеру она призвала Нетаньяху прекратить бомбардировки и обвинила его в произошедшем 7 октября 2023 г. Йерушалми добавила, что заложники страдают и хотят поскорее вернуться домой к своим семьям.
Тела шестерых заложников были найдены в подземном комплексе Рафаха 31 августа. По данным ЦАХАЛ, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления израильских военных. Среди погибших был 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который работал в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля (как и еще четверо из погибших) барменом.