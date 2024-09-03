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Захарова: РФ не интересуют территориальные претензии отдельных реваншистов

Ведомости

Россию не интересуют мнения отдельных маргинальных политиков с «реваншистскими синдромами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы тайваньской администрации Лай Циндэ, высказавшего мнение, что Китаю следует отобрать у России «исторические» земли на Дальнем Востоке, восстановив тем самым, по его словам, территориальную целостность КНР.

«Подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай [президент Тайваня Лай Циндэ] может "лаять" сколько угодно. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИДа напомнила, что взаимный отказ от любых территориальных претензий между Россией и Китаем зафиксирован в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. Последняя, по ее словам, точка в пограничном вопросе была поставлена Москвой и Пекином 14 октября 2004 г. при подписании с последующей ратификацией Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части.

Избранный президент Тайваня Лай Циндэ 2 сентября заявил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, власти КНР также должны вернуть земли, отданные России в XIX веке. Речь идет о землях, «которые были подписаны по Айгунскому договору». По его словам, очевидно, что Китай не собирается вторгаться на Тайвань по территориальным причинам. КНР хочет изменить международный порядок и достичь «гегемонии» в Западной части Тихого океана, утверждает глава администрации Тайваня.

Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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