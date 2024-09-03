Захарова: РФ не интересуют территориальные претензии отдельных реваншистов

Представитель МИДа напомнила, что взаимный отказ от любых территориальных претензий между Россией и Китаем зафиксирован в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. Последняя, по ее словам, точка в пограничном вопросе была поставлена Москвой и Пекином 14 октября 2004 г. при подписании с последующей ратификацией Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части.