Захарова: РФ не интересуют территориальные претензии отдельных реваншистов
Россию не интересуют мнения отдельных маргинальных политиков с «реваншистскими синдромами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы тайваньской администрации Лай Циндэ, высказавшего мнение, что Китаю следует отобрать у России «исторические» земли на Дальнем Востоке, восстановив тем самым, по его словам, территориальную целостность КНР.
«Подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай [президент Тайваня Лай Циндэ] может "лаять" сколько угодно. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня», – подчеркнула Захарова.
Представитель МИДа напомнила, что взаимный отказ от любых территориальных претензий между Россией и Китаем зафиксирован в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. Последняя, по ее словам, точка в пограничном вопросе была поставлена Москвой и Пекином 14 октября 2004 г. при подписании с последующей ратификацией Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части.
Избранный президент Тайваня Лай Циндэ 2 сентября заявил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, власти КНР также должны вернуть земли, отданные России в XIX веке. Речь идет о землях, «которые были подписаны по Айгунскому договору». По его словам, очевидно, что Китай не собирается вторгаться на Тайвань по территориальным причинам. КНР хочет изменить международный порядок и достичь «гегемонии» в Западной части Тихого океана, утверждает глава администрации Тайваня.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.