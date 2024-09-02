Тайвань предложил Китаю забрать отданные России земли
Если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, власти КНР также должны вернуть земли, отданные России в 19 веке. Об этом заявил избранный президент Тайваня Лай Циндэ, передает Reuters.
Речь идет о землях, «которые были подписаны по Айгунскому договору», отметил Циндэ.
По его словам, очевидно, что Китай не собирается вторгаться на Тайвань по территориальным причинам. КНР хочет изменить международный порядок и достичь «гегемонии» в Западной части Тихого океана, утверждает глава администрации Тайваня.
23 августа вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 27 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.