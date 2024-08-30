Минобороны КНР потребовало США прекратить военные сотрудничество с Тайванем

Чжан встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном 29 августа. В ходе встречи стороны договорились поддерживать стабильность в области военной безопасности между Китаем и Соединенными Штатами, которая, как отмечает Чжан, является ключевой во взаимоотношениях двух государств. При этом тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений, подчеркнул зампред ЦВС КНР. По его словам, «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.