Тайвань зафиксировал 27 летательных аппаратов НОАК возле острова
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 27 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Министерство национальной обороны зафиксировало в общей сложности 27 летательных аппаратов, в том числе истребителей J-16, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также БПЛА», – говорится в сообщении ведомства. 23 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива.
20 августа ВС Тайваня провели учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракетных комплексов собственной разработки Tien Kung III. В учениях также были задействованы американские ЗРК Patriot PAC-2. Стрельбы прошли на юге острова – на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.