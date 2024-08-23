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Тайвань зафиксировал 27 летательных аппаратов НОАК возле острова

Ведомости

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 27 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Министерство национальной обороны зафиксировало в общей сложности 27 летательных аппаратов, в том числе истребителей J-16, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также БПЛА», – говорится в сообщении ведомства. 23 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

20 августа ВС Тайваня провели учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракетных комплексов собственной разработки Tien Kung III. В учениях также были задействованы американские ЗРК Patriot PAC-2. Стрельбы прошли на юге острова – на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун.

Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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