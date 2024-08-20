Вооруженные силы Тайваня провели учения по противовоздушной обороне

В учениях также были задействованы американские ЗРК Patriot PAC-2. Стрельбы прошли на юге острова – на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун. База впервые открылась для представителей СМИ с 2012 г. В ходе учений все запущенные беспилотники-мишени были поражены с помощью двух ракет Patriot PAC-2 и одной TK-3.