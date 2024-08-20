Вооруженные силы Тайваня провели учения по противовоздушной обороне
Вооруженные силы Тайваня провели учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракетных комплексов собственной разработки Tien Kung III (TK-3), сообщает издание Taipei Times.
В учениях также были задействованы американские ЗРК Patriot PAC-2. Стрельбы прошли на юге острова – на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун. База впервые открылась для представителей СМИ с 2012 г. В ходе учений все запущенные беспилотники-мишени были поражены с помощью двух ракет Patriot PAC-2 и одной TK-3.
В июне госдеп США одобрил возможную продажу представительству Тайваня американских беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, а также противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300. Поставки ракетной системы и сопутствующего оборудования оцениваются в $60,2 млн, а БПЛА – в $300 млн.
В августе стало известно, что Тайвань также может получить от США реактивные системы залпового огня HIMARS уже к концу этого года. Правительство США согласилось продать Тайваню 11 установок в 2020 г.
На фоне поставок оружия на остров Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др. В Пекине неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, внешнее вмешательство недопустимо.