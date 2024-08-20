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Вооруженные силы Тайваня провели учения по противовоздушной обороне

Ведомости

Вооруженные силы Тайваня провели учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракетных комплексов собственной разработки Tien Kung III (TK-3), сообщает издание Taipei Times.

В учениях также были задействованы американские ЗРК Patriot PAC-2. Стрельбы прошли на юге острова – на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун. База впервые открылась для представителей СМИ с 2012 г. В ходе учений все запущенные беспилотники-мишени были поражены с помощью двух ракет Patriot PAC-2 и одной TK-3.

В июне госдеп США одобрил возможную продажу представительству Тайваня американских беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, а также противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300. Поставки ракетной системы и сопутствующего оборудования оцениваются в $60,2 млн, а БПЛА – в $300 млн.

В августе стало известно, что Тайвань также может получить от США реактивные системы залпового огня HIMARS уже к концу этого года. Правительство США согласилось продать Тайваню 11 установок в 2020 г.

На фоне поставок оружия на остров Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др. В Пекине неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, внешнее вмешательство недопустимо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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