Госдеп США одобрил продажу ракет и беспилотников Тайваню
Госдеп США одобрил возможную продажу представительству Тайваня американских беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, а также противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300. Информация об этом опубликована на сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.
Поставки ракетной системы Switchblade 300 и сопутствующего оборудования оцениваются в $60,2 млн, а БПЛА ALTIUS 600M-V – в $300 млн.
«Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив конгресс об этой возможной продаже сегодня», – говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки «повысят способность получателя противостоять текущим и будущим угрозам».
4 июня президент США Джо Байден допустил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае вторжения Китая на остров. Спустя день официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Она также призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.
14 июня официальный представитель министерства национальной обороны Китая Чжан Сяоган подчеркивал, что независимость Тайваня несовместима с миром и означает войну. «Тайвань принадлежит Китаю. Решение тайваньской проблемы является делом более чем 1,4 млрд китайцев и не терпит никакого внешнего вмешательства», – заявлял он.
16 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США пытались обманом склонить Пекин к нападению на Тайвань, но он «не клюнул на наживку».