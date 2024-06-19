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Госдеп США одобрил продажу ракет и беспилотников Тайваню

Ведомости

Госдеп США одобрил возможную продажу представительству Тайваня американских беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, а также противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300. Информация об этом опубликована на сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

Поставки ракетной системы Switchblade 300 и сопутствующего оборудования оцениваются в $60,2 млн, а БПЛА ALTIUS 600M-V – в $300 млн.

«Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив конгресс об этой возможной продаже сегодня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки «повысят способность получателя противостоять текущим и будущим угрозам».

4 июня президент США Джо Байден допустил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае вторжения Китая на остров. Спустя день официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Она также призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.

14 июня официальный представитель министерства национальной обороны Китая Чжан Сяоган подчеркивал, что независимость Тайваня несовместима с миром и означает войну. «Тайвань принадлежит Китаю. Решение тайваньской проблемы является делом более чем 1,4 млрд китайцев и не терпит никакого внешнего вмешательства», – заявлял он.

16 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США пытались обманом склонить Пекин к нападению на Тайвань, но он «не клюнул на наживку».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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