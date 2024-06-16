Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

FT: Си Цзиньпин заявил, что США склоняли Китай напасть на Тайвань

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытался склонить Пекин к нападению на Тайвань. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в апреле 2023 г. Си сказал, что США пытались обманом заставить Китай вторгнуться на Тайвань, но он «не клюнул на наживку». Китайский лидер передал предупреждение об этом чиновникам в КНР.

Отмечается, что обеспокоенность Китая по поводу намерений США в последние годы возросла. Тем не менее замечание Си является первым известным случаем, когда он предъявляет претензии иностранному лидеру, заметил FT. Си также заявил, что конфликт с США разрушит многие достижения Китая и подорвет его цель достижения «великого возрождения» к 2049 г.

4 июня президент США Джо Байден заявил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае, если Китай вторгнется на остров.

На следующий день на заявления Байдена отреагировал МИД КНР. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Кроме того, она призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.

Независимость Тайваня несовместима с миром и означает войну, заявил в ответ Байдену официальный представитель министерства национальной обороны Китая Чжан Сяоган.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных