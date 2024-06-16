FT: Си Цзиньпин заявил, что США склоняли Китай напасть на Тайвань
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытался склонить Пекин к нападению на Тайвань. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, в апреле 2023 г. Си сказал, что США пытались обманом заставить Китай вторгнуться на Тайвань, но он «не клюнул на наживку». Китайский лидер передал предупреждение об этом чиновникам в КНР.
Отмечается, что обеспокоенность Китая по поводу намерений США в последние годы возросла. Тем не менее замечание Си является первым известным случаем, когда он предъявляет претензии иностранному лидеру, заметил FT. Си также заявил, что конфликт с США разрушит многие достижения Китая и подорвет его цель достижения «великого возрождения» к 2049 г.
4 июня президент США Джо Байден заявил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае, если Китай вторгнется на остров.
На следующий день на заявления Байдена отреагировал МИД КНР. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Кроме того, она призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.
Независимость Тайваня несовместима с миром и означает войну, заявил в ответ Байдену официальный представитель министерства национальной обороны Китая Чжан Сяоган.