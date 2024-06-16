FT: Си Цзиньпин заявил, что США склоняли Китай напасть на Тайвань

Отмечается, что обеспокоенность Китая по поводу намерений США в последние годы возросла. Тем не менее замечание Си является первым известным случаем, когда он предъявляет претензии иностранному лидеру, заметил FT. Си также заявил, что конфликт с США разрушит многие достижения Китая и подорвет его цель достижения «великого возрождения» к 2049 г.