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Минобороны КНР в ответ Байдену: независимость Тайваня означает войну

Ведомости

Независимость Тайваня несовместима с миром и означает войну. Об этом заявил официальный представитель министерства национальной обороны Китая Чжан Сяоган, комментируя слова президента США Джо Байдена о готовности отправить американские силы на остров. Его слова приводит газета Renmin Ribao.

«Тайвань принадлежит Китаю. Решение тайваньской проблемы является делом более чем 1,4 млрд китайцев и не терпит никакого внешнего вмешательства. Следует отметить, что независимость острова несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня означает войну», – сказал он.

Чжан подчеркнул, что Китай призывает США признать вред сепаратистских сил, а также настаивает на соблюдении США обязательств не поддерживать независимость Тайваня. По его словам, Народно-освободительная армия Китая продолжит «борьбу за независимость ради воссоединения» и будет пресекать внешнее вмешательство.

4 июня Байден в интервью изданию Time заявил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае, если Китай вторгнется на остров. Президент отказался уточнять, могут ли наноситься удары с военных баз США в Японии и на Филиппинах для защиты Тайваня.

На следующий день на заявления Байдена отреагировал МИД КНР. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Кроме того, она призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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