Минобороны КНР в ответ Байдену: независимость Тайваня означает войну

4 июня Байден в интервью изданию Time заявил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае, если Китай вторгнется на остров. Президент отказался уточнять, могут ли наноситься удары с военных баз США в Японии и на Филиппинах для защиты Тайваня.