Минобороны КНР в ответ Байдену: независимость Тайваня означает войну
Независимость Тайваня несовместима с миром и означает войну. Об этом заявил официальный представитель министерства национальной обороны Китая Чжан Сяоган, комментируя слова президента США Джо Байдена о готовности отправить американские силы на остров. Его слова приводит газета Renmin Ribao.
«Тайвань принадлежит Китаю. Решение тайваньской проблемы является делом более чем 1,4 млрд китайцев и не терпит никакого внешнего вмешательства. Следует отметить, что независимость острова несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня означает войну», – сказал он.
Чжан подчеркнул, что Китай призывает США признать вред сепаратистских сил, а также настаивает на соблюдении США обязательств не поддерживать независимость Тайваня. По его словам, Народно-освободительная армия Китая продолжит «борьбу за независимость ради воссоединения» и будет пресекать внешнее вмешательство.
4 июня Байден в интервью изданию Time заявил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае, если Китай вторгнется на остров. Президент отказался уточнять, могут ли наноситься удары с военных баз США в Японии и на Филиппинах для защиты Тайваня.
На следующий день на заявления Байдена отреагировал МИД КНР. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Кроме того, она призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.