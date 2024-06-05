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МИД КНР прокомментировал слова Байдена о привлечении войск для защиты Тайваня

Ведомости

Внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Так она прокомментировала слова президента США Джо Байдена о возможном привлечении американских военных для защиты Тайваня.

«Тайваньский вопрос – это исключительно внутреннее дело Китая, и никакое внешнее вмешательство недопустимо. <…> Никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, волю и мощь китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», – сказала она (цитата по ТАСС).

Мао добавила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и призвала США не поддерживать независимость острова, а также перестать поставлять туда оружие, пишет агентство.

4 июня издание Time опубликовало интервью с Байденом, в котором он заявил, что американские военные силы могут быть привлечены для защиты Тайваня, если КНР вторгнется на эту территорию. Президент не стал уточнять, могут ли для этой цели также наноситься удары с военных баз США в Японии и на Филиппинах.

С 23 по 24 мая Китай провел масштабные военные учения «Объединенный меч – 2024» вокруг Тайваня. Были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. В день начала учений военнослужащие островной территории были приведены в состояние повышенной готовности. 25 мая государственный департамент США опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые сохраняют мир и стабильность в Тайваньском проливе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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