МИД КНР прокомментировал слова Байдена о привлечении войск для защиты Тайваня

4 июня издание Time опубликовало интервью с Байденом, в котором он заявил, что американские военные силы могут быть привлечены для защиты Тайваня, если КНР вторгнется на эту территорию. Президент не стал уточнять, могут ли для этой цели также наноситься удары с военных баз США в Японии и на Филиппинах.