МИД КНР прокомментировал слова Байдена о привлечении войск для защиты Тайваня
Внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Так она прокомментировала слова президента США Джо Байдена о возможном привлечении американских военных для защиты Тайваня.
«Тайваньский вопрос – это исключительно внутреннее дело Китая, и никакое внешнее вмешательство недопустимо. <…> Никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, волю и мощь китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», – сказала она (цитата по ТАСС).
Мао добавила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и призвала США не поддерживать независимость острова, а также перестать поставлять туда оружие, пишет агентство.
4 июня издание Time опубликовало интервью с Байденом, в котором он заявил, что американские военные силы могут быть привлечены для защиты Тайваня, если КНР вторгнется на эту территорию. Президент не стал уточнять, могут ли для этой цели также наноситься удары с военных баз США в Японии и на Филиппинах.
С 23 по 24 мая Китай провел масштабные военные учения «Объединенный меч – 2024» вокруг Тайваня. Были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. В день начала учений военнослужащие островной территории были приведены в состояние повышенной готовности. 25 мая государственный департамент США опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые сохраняют мир и стабильность в Тайваньском проливе.