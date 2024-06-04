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Байден не исключил привлечение военных США для защиты Тайваня в случае атаки КНР

Ведомости

Военные силы США могут быть привлечены для защиты Тайваня, если Китай вторгнется на эту территорию. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time.

«Это будет зависеть от обстоятельств. <…> Не исключаю использования военной силы США», – ответил Байден на вопрос о возможности размещения американских войск на Тайване в случае вторжения Китая.

Президент отказался уточнять, могут ли быть нанесены удары с военных баз США в Японии и на Филиппинах для защиты Тайваня.

С 23 по 24 мая Китай провел масштабные военные учения «Объединенный меч – 2024» вокруг Тайваня. Были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.

25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. В ответ 28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь также заявил, что США не могут диктовать, как поступать Китаю в Тайваньском проливе.

Посол России в КНР Игорь Моргулов считает, что США с союзниками нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, сообщали «РИА Новости» 30 мая. По словам дипломата, эти точки могут быть использованы для провокации Китая по украинскому сценарию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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