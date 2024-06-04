Байден не исключил привлечение военных США для защиты Тайваня в случае атаки КНР
Военные силы США могут быть привлечены для защиты Тайваня, если Китай вторгнется на эту территорию. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time.
«Это будет зависеть от обстоятельств. <…> Не исключаю использования военной силы США», – ответил Байден на вопрос о возможности размещения американских войск на Тайване в случае вторжения Китая.
Президент отказался уточнять, могут ли быть нанесены удары с военных баз США в Японии и на Филиппинах для защиты Тайваня.
С 23 по 24 мая Китай провел масштабные военные учения «Объединенный меч – 2024» вокруг Тайваня. Были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.
25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. В ответ 28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь также заявил, что США не могут диктовать, как поступать Китаю в Тайваньском проливе.
Посол России в КНР Игорь Моргулов считает, что США с союзниками нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, сообщали «РИА Новости» 30 мая. По словам дипломата, эти точки могут быть использованы для провокации Китая по украинскому сценарию.