Минобороны КНР: США не могут диктовать Пекину действия в Тайваньском проливе
США не могут диктовать, как поступать Китаю в Тайваньском проливе, заявил на пресс-конференции журналистам официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
Так он прокомментировал заявление государственного департамента США по военным учениям Китая.
«Прекратить все сепаратистские акции «независимости Тайваня» и сговор с внешними силами с целью провокации, значит искренне облегчить ситуацию в Тайваньском проливе», – подчеркнул представитель Минобороны КНР.
30 мая посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что США с союзниками нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, передает «РИА Новости». По словам дипломата, эти точки могут быть задействованы для провокации Китая по украинскому сценарию.
28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Как утверждает МИД Китая, заявления о независимости острова поддерживают сепаратистские действия.
25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность военными учениями Китая вокруг Тайваня. Госдеп подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. США призвали Китай к сдержанности в своих действиях.
С 23 по 24 мая прошли масштабные учения Китая вокруг Тайваня. В рамках учений «Объединенный меч – 2024» были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. Военнослужащие располагались рядом с островами Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь – эти территории находятся под управлением властей Тайваня. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.