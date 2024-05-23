AP: армия Тайваня приведена в состояние повышенной готовности
Военнослужащие Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны острова.
На усиленный режим службы военное командование острова перевело ракетные подразделения, сухопутные и морские силы, а также подняло в воздух истребители. Ведомство заявило, что действия НОАК «подрывают региональный мир и стабильность». Военнослужащие острова зафиксировали 15 кораблей ВМС Китая, 26 кораблей береговой охраны, а также 33 самолета. Отмечается, что боевых стрельб они не вели.
23-24 мая Китай проводит учения «Совместный меч – 2024А» вокруг Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь. В маневрах задействованы армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные силы. Во время учений будут отрабатываться точные удары по ключевым целям и патрулирование моря и воздуха.
В минобороны Китая пояснили, что учения служат «наказанием» за сепаратистские действия сторонников «независимости Тайваня», а также «строгим предупреждением» о недопустимости вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.