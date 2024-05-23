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AP: армия Тайваня приведена в состояние повышенной готовности

Ведомости

Военнослужащие Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны острова.

На усиленный режим службы военное командование острова перевело ракетные подразделения, сухопутные и морские силы, а также подняло в воздух истребители. Ведомство заявило, что действия НОАК «подрывают региональный мир и стабильность». Военнослужащие острова зафиксировали 15 кораблей ВМС Китая, 26 кораблей береговой охраны, а также 33 самолета. Отмечается, что боевых стрельб они не вели.

23-24 мая Китай проводит учения «Совместный меч – 2024А» вокруг Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь. В маневрах задействованы армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные силы. Во время учений будут отрабатываться точные удары по ключевым целям и патрулирование моря и воздуха.

В минобороны Китая пояснили, что учения служат «наказанием» за сепаратистские действия сторонников «независимости Тайваня», а также «строгим предупреждением» о недопустимости вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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