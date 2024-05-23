AP: армия Тайваня приведена в состояние повышенной готовности

На усиленный режим службы военное командование острова перевело ракетные подразделения, сухопутные и морские силы, а также подняло в воздух истребители. Ведомство заявило, что действия НОАК «подрывают региональный мир и стабильность». Военнослужащие острова зафиксировали 15 кораблей ВМС Китая, 26 кораблей береговой охраны, а также 33 самолета. Отмечается, что боевых стрельб они не вели.