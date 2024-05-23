Китай начал военные учения вблизи Тайваня
Силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая утром 23 мая начали учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает минобороны КНР.
Учения «Совместный меч – 2024А» пройдут с 23 по 24 мая вокруг Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь. В маневрах задействованы армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные силы.
В ходе учений планируется отработать патрулирование моря и воздуха, точные удары по ключевым целям, а также проверить боевую готовность НОАК. В минобороны Китая пояснили, что учения служат «наказанием» за сепаратистские действия сторонников «независимости Тайваня», а также «строгим предупреждением» о недопустимости вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.
По данным минобороны Тайваня, утром 23 мая вблизи острова были обнаружены один самолет и 12 кораблей НОАК. Самолет, в частности, вошел в зону ПВО на юго-западе и юго-востоке Тайваня, утверждает ведомство.
Минобороны Тайваня также осудило проведение учений НОАК. В ведомстве заявили, что действия Китая ставят под угрозу мир и стабильность в регионе. Там добавили, что морские, воздушные и наземные силы армии Тайваня уже приняли ответные меры.