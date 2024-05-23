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Китай начал военные учения вблизи Тайваня

Ведомости

Силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая утром 23 мая начали учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает минобороны КНР.

Учения «Совместный меч – 2024А» пройдут с 23 по 24 мая вокруг Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь. В маневрах задействованы армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные силы.

В ходе учений планируется отработать патрулирование моря и воздуха, точные удары по ключевым целям, а также проверить боевую готовность НОАК. В минобороны Китая пояснили, что учения служат «наказанием» за сепаратистские действия сторонников «независимости Тайваня», а также «строгим предупреждением» о недопустимости вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.

По данным минобороны Тайваня, утром 23 мая вблизи острова были обнаружены один самолет и 12 кораблей НОАК. Самолет, в частности, вошел в зону ПВО на юго-западе и юго-востоке Тайваня, утверждает ведомство.

Минобороны Тайваня также осудило проведение учений НОАК. В ведомстве заявили, что действия Китая ставят под угрозу мир и стабильность в регионе. Там добавили, что морские, воздушные и наземные силы армии Тайваня уже приняли ответные меры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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