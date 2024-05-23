Китай начал военные учения вблизи Тайваня

В ходе учений планируется отработать патрулирование моря и воздуха, точные удары по ключевым целям, а также проверить боевую готовность НОАК. В минобороны Китая пояснили, что учения служат «наказанием» за сепаратистские действия сторонников «независимости Тайваня», а также «строгим предупреждением» о недопустимости вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.