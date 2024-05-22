Китай ввел контрмеры против американских предприятий ВПК

Министерство финансов США 1 мая внесло 20 компаний из Китая, включая Гонконг, в SDN list за их сотрудничество с Россией. К такому взаимодействию в Вашингтоне отнесли помощь для обхода действующих ограничений, а также предполагаемое содействие развитию российского ВПК. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ заявил, что Пекин продолжит отстаивать свои законные права на торговые взаимодействия с другими странами, а экономическое сотрудничество КНР с Россией не направлено против третьих стран.