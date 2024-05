Китай ввел контрмеры против американских предприятий ВПК

В список включены: Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture, Raytheon Missiles, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Intercoastal Electronics, System Studies and Simulation, Iron Mountain Solutions, Applied Technology Group и Arcient. Также под ограничения попали несколько руководителей этих предприятий.