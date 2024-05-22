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Китай ввел контрмеры против американских предприятий ВПК

Ведомости

Министерство иностранных дел Китая объявило о введении ответных мер против компаний, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК) США, и их высшего руководства. Ограничения стали реакцией на вооружение Тайваня со стороны США и санкций в отношении китайских компаний за их якобы связь с Россией.

«В течение некоторого времени Соединенные Штаты игнорировали объективную и справедливую позицию и конструктивную роль Китая в украинском кризисе, без разбора вводили незаконные односторонние санкции в отношении ряда китайских предприятий на основании так называемых факторов, связанных с Россией», – поясняется в заявлении МИД КНР.

В то же время, отмечает ведомство, США продолжают продавать оружие Тайваню, таким образом вмешиваясь во внутренние дела Китая. В связи с этим КНР приняла контрмеры в отношении американских компаний, специализирующихся на разработке военной и аэрокосмической техники, боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, программного обеспечения и др.

В список включены: Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture, Raytheon Missiles, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Intercoastal Electronics, System Studies and Simulation, Iron Mountain Solutions, Applied Technology Group и Arcient. Также под ограничения попали несколько руководителей этих предприятий.

Министерство финансов США 1 мая внесло 20 компаний из Китая, включая Гонконг, в SDN list за их сотрудничество с Россией. К такому взаимодействию в Вашингтоне отнесли помощь для обхода действующих ограничений, а также предполагаемое содействие развитию российского ВПК. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ заявил, что Пекин продолжит отстаивать свои законные права на торговые взаимодействия с другими странами, а экономическое сотрудничество КНР с Россией не направлено против третьих стран.

17 мая президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай заявил, что действия США, в частности повышение властями тарифов на ввоз товаров из КНР, являются примером недобросовестной конкуренции. По его словам, причина такой политики кроется в том, что китайские товары, в том числе автомобили, стали лучше по качеству и угрожают американским производителям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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