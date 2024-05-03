Что значит попадание крупных промышленных фирм КНР под новые санкции США за связи с Россией

Что значит попадание крупных промышленных фирм КНР под новые санкции США за связи с РоссиейЭто может быть началом нового витка в торгово-экономической войне Вашингтона с Пекином
Министерство финансов США 1 мая внесло 20 компаний из Китая, включая Гонконг, в SDN list за их сотрудничество с Россией. К такому взаимодействию в Вашингтоне отнесли помощь для обхода действующих ограничений, а также предполагаемое содействие развитию российского ВПК. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ заявил, что Пекин продолжит «отстаивать свои законные права на торговые взаимодействия с другими странами», а экономическое сотрудничество КНР с Россией не направлено против третьих стран.
Среди подпавших под санкции США китайских фирм – входящий в крупный машиностроительный холдинг Zongshen из города Чунцин производитель авиационных двигателей и комплектующих Chongqing Zongshen Aero Engine Manufacturing Co.
Помимо этого в черном списке оказался один из лидеров на рынке источников питания и преобразователей тока КНР Morsun Guangzhou Science & Technology Co. В 2000-х компания зарегистрировала «дочку» в США, начала поставлять свою продукцию в Британию, а в 2017 г. запустила совместное предприятие с SE Spezial-Electronic GmbH в Германии. Ее дистрибуторская сеть затрагивает более 40 стран мира.
Другая компания, IRay Technology Co. (ей принадлежит бренд InfiRay), – «дочка» крупного разработчика микросхем Raytron, которая производит тепловизионные матрицы и другое оборудование, в том числе тепловизоры (за сотрудничество по ним компания попала в санкционный список). При этом ее продукция используется и в аэрокосмической промышленности.
Оказавшийся под новыми санкциями США китайский поставщик нитроцеллюлозы Hengshui Heshuo Cellulose c годовым объемом производства почти в 30 000 метрических тонн экспортирует свою продукцию в страны Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. Согласно данным сайта попавшей в SDN list компании Anyang Numerical Control, она – крупнейший в КНР производитель кузнечно-прессового оборудования.
Гонконгская Finder Technology Co. (не имеющая отношения к схожей по названию компании из материкового Шэньчжэня, производящей ноутбуки) обвиняется американским минфином в поставках запчастей для дронов и другой электроники для российского поставщика. Juhang Aviation Technology Shenzhen Co. обвинили в отправке партий с беспилотниками в РФ.
Под американские санкции подпали гонконгская судоходная компания CFU Shipping Co. Limited и принадлежащие ей специализированные грузовые суда Hunter Star и Nan Feng Zhi Xing.
Есть в новых санкциях и гонконгская фирма Tulun International Holding Limited, лишь называвшая себя в качестве конечного потребителя системных плат для навигационной спутниковой системы, которые, как считают в США, в реальности использовались в дронах. Находящаяся в Шэньчжэне Shvabe Opto не скрывает, что она – дочернее предприятие Уральского оптико-механического завода.
После первомайских санкций США, вполне возможно, последует реакция с китайской стороны, которую могут прочувствовать на себе американские компании, работающие в КНР, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эксперт напоминает, что в Китае в 2021 г. был принят закон о противодействии иностранным санкциям. Он позволяет наказать любое американское юрлицо за соблюдение санкций США против КНР. Пекин постарается не допустить, чтобы попавшие под ограничения компании понесли чрезмерные потери, хотя такие риски при работе с Россией должны просчитываться, допускает Кашин.
Реальными мотивами американцев могло быть вовсе не наказание компаний за связи с Россией: об этом свидетельствует пример ZTE и Huawei, которые попали под санкции якобы за поддержку Ирана, но в реальности они были нацелены на устранение Huawei как игрока на мировом рынке 5G. В итоге, заключает Кашин, эти меры могут быть частью идущего технологического противостояния между КНР и США, поводами могут быть и Гонконг, и Синьцзян, и Россия.
Китай постарается отреагировать симметрично, считает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Пекин вряд ли пойдет на попятную, чтобы вывести компании из-под ограничений, ведь для этого недостаточно просто прекратить торговые операции с Россией. Поэтому торговая война между Пекином и Вашингтоном продолжится на новом витке. Американцам нужен предлог для сдерживания социально-экономического развития Китая. КНР весьма опасается вторичных санкций и всячески старается минимизировать риски от них, заключает Луконин.
Власти США действительно готовы и дальше вводить санкции, если Китай будет якобы поддерживать российский ВПК, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Но четкой дорожной карты у властей США нет. Главный вопрос сейчас – насколько китайские финансовые и экономические институты готовы следовать требованиям американцев. При этом, отмечает эксперт, экономическое обострение отношений будет означать возвращение к торговой войне времен экс-лидера США Дональда Трампа.