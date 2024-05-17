Путин назвал недобросовестной политику США в отношении импорта товаров из Китая

Путин назвал недобросовестной политику США в отношении импорта товаров из КитаяКитайские электромобили стали лучше, что привело к росту тарифов в США, считает президент
Повышение американскими властями тарифов на ввоз товаров из КНР является примером недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами политехнического университета в китайском городе Харбине. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
«К сожалению, мир так сегодняшний устроен, что возникают иногда ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой. Вот недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему, за что? А потому что китайские машины лучше стали. Вот за это, другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции», – сказал Путин.
10 мая Пекин выступил против ограничений США в отношении компаний КНР после того, как американские власти ввели экспортные санкции против 37 китайских организаций под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией. Министерство коммерции Китая заявило, что США на протяжении долгого времени злоупотребляют мерами экспортного контроля в отношении других стран.
14 мая президент США Джо Байден также объявил о резком повышении тарифов на ряд ввозимых товаров из КНР, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. В тот же день в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.
15 мая министр иностранных дел КНР Ван И назвал решение США травлей, сообщало агентство Reuters. По его мнению, такая мера указывает на то, что американские власти дошли до помешательства в попытке сохранить свое лидирующее положение. Дипломат добавил, что международное сообщество должно предостеречь США от создания новых проблем для мира в и без того «критический момент восстановления мировой экономики».