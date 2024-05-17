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Путин назвал недобросовестной политику США в отношении импорта товаров из Китая

Китайские электромобили стали лучше, что привело к росту тарифов в США, считает президент
Ведомости

Повышение американскими властями тарифов на ввоз товаров из КНР является примером недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами политехнического университета в китайском городе Харбине. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«К сожалению, мир так сегодняшний устроен, что возникают иногда ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой. Вот недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему, за что? А потому что китайские машины лучше стали. Вот за это, другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции», – сказал Путин.

10 мая Пекин выступил против ограничений США в отношении компаний КНР после того, как американские власти ввели экспортные санкции против 37 китайских организаций под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией. Министерство коммерции Китая заявило, что США на протяжении долгого времени злоупотребляют мерами экспортного контроля в отношении других стран.

14 мая президент США Джо Байден также объявил о резком повышении тарифов на ряд ввозимых товаров из КНР, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. В тот же день в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.

15 мая министр иностранных дел КНР Ван И назвал решение США травлей, сообщало агентство Reuters. По его мнению, такая мера указывает на то, что американские власти дошли до помешательства в попытке сохранить свое лидирующее положение. Дипломат добавил, что международное сообщество должно предостеречь США от создания новых проблем для мира в и без того «критический момент восстановления мировой экономики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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