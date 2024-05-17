Путин назвал недобросовестной политику США в отношении импорта товаров из Китая

«К сожалению, мир так сегодняшний устроен, что возникают иногда ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой. Вот недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему, за что? А потому что китайские машины лучше стали. Вот за это, другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции», – сказал Путин.