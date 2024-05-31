Министры обороны США и КНР встретились в Сингапуре впервые за два года

На встрече с китайским коллегой Остин подчеркнул намерение США совершать полеты, экспедиции военно-морского флота и в целом сохранять присутствие «везде, где позволяет международной право», включая Южно-Китайское море. Дун в свою очередь отметил, что по спорным вопросам, включая принадлежность спорных с Филиппинами рифов, «Китай привержен разрешению разногласий путем консультаций на равноправной основе». Но при этом министр обороны КНР предостерег Остина, что Пекин «никогда не будет игнорировать действия, которые приводят к эскалации провокаций». Дун не уточнил, имеет ли он в виду совместные военно-морские учения США и Филиппин в конце апреля, одиночные действия флота и филиппинской береговой охраны или визиты амеркианских официальных лиц на Тайвань.