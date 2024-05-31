Министры обороны США и КНР встретились в Сингапуре впервые за два года

Министры обороны США и КНР встретились в Сингапуре впервые за два годаОни решили возобновить контакты для минимизации шансов резкой эскалации вокруг Тайваня
Министры обороны США и Китая Ллойд Остин и адмирал Дун Цзюнь провели первую встречу на полях ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом сказано в пресс-релизах Пентагона и оборонного ведомства КНР 31 мая.
Контакты между американскими и китайскими военными прервались почти два года назад, после визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 г. В ноябре 2023 г. во время встречи в Сан-Франциско президнт США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились восстановить военные каналы связи. 16 апреля 2024 г. Остин и Дун провели первые телефонные переговоры.
На встрече 31 мая в Сингапуре министры обороны США и КНР обсудили вопросы как двусторонних американо-китайских отношений, так и украинский кризис. По данным Пентагона, Остин в разговоре с Дуном подчеркнул необходимость сохранения открытых каналов связи между военными двух государств. На этом направлении он подтвердил намерение в течение нескольких месяцев восстановить регулярные телефонные переговоры между региональными командованиями американских и китайских вооруженных сил. Остин также заявил о намерении к концу года провести встречу двусторонней рабочей группы по кризисной коммуникации.
Дун в свою очередь заявил, что международное сообщество «ожидает здорового развития отношений между военными двух стран и надеется, что Соединенные Штаты и Китай смогут пойти навстречу друг другу». Китайский министр выразил надежду, что вместе с американским коллегой сможет «реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств (Байденом и Си)», а также «изучить правильный способ взаимодействия вооруженных сил» КНР и США.
Для двусторонних отношений одной из основных тем обсуждения была ситуация вокруг Тайваня. В сообщении Пентагона говорится, что Остин выразил озабоченность «недавними провокациями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе». Глава Пентагона имел в виду двухдневные учения НОАК вокруг Тайваня «Объединенный меч – 2024А», длившиеся с 23 по 24 мая. Еще во время этих маневров официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прямо рекомендовал США выступить против независимости Тайваня и продолжать соблюдать принцип «одного Китая» (международный принцип, согласно которому большинство стран мира с 1970-х гг. официально признают только одно китайское государство – КНР. – «Ведомости»), «если США действительно хотят сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе».
При этом Остин на встрече с Дуном 31 мая в очередной раз подтвердил приверженность США политике «одного Китая». Китайский министр донес до своего американского визави то, что Пекин «решительно выступает против нарушений со стороны США своих обязательств [в области безопасности] и действий по подаче ложных сигналов сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня».
«Китай требует, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали "независимость Тайваня" путем предоставления военной помощи каким-либо образом», – передает пресс-служба минобороны КНР слова Дуна.
Остин неслучайно вспомнил о принципе «одного Китая», а Дун предостерег от «ложных сигналов». За несколько дней до сингапурской конференции Тайвань посетили две подряд делегации конгресса США. При этом первую возглавил глава комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол. В ходе визита он встретился с президентом Тайваня Лай Циндэ и заявил о стремлении конгрессменов «как можно быстрее» поставить Тайваню вооружения, предусмотренные пакетом военной помощи на $2 млрд, одобренным в конце апреля.
На встрече с китайским коллегой Остин подчеркнул намерение США совершать полеты, экспедиции военно-морского флота и в целом сохранять присутствие «везде, где позволяет международной право», включая Южно-Китайское море. Дун в свою очередь отметил, что по спорным вопросам, включая принадлежность спорных с Филиппинами рифов, «Китай привержен разрешению разногласий путем консультаций на равноправной основе». Но при этом министр обороны КНР предостерег Остина, что Пекин «никогда не будет игнорировать действия, которые приводят к эскалации провокаций». Дун не уточнил, имеет ли он в виду совместные военно-морские учения США и Филиппин в конце апреля, одиночные действия флота и филиппинской береговой охраны или визиты амеркианских официальных лиц на Тайвань.
По данным Пентагона, помимо проблем внутри двусторонних отношений Остин и Дун обсудили ситуацию на Украине. Как следует из релиза минобороны США, Остин инициировал обсуждение со своим китайской коллегой «промышленной базы» России и выразил обеспокоенность китайской поддержкой России. Также, как сообщает пресс-служба Пентагона, стороны обсудили угрозы, исходящие от КНДР. В релизе китайского минобороны об обсуждении предметов, связанных с Россией и Северной Кореей, не сообщается.
Нынешняя встреча двух министров обороны показывает возможные очертания будущего диалога КНР и США по вопросам безопасности, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Алексей Степанов. Эксперт объяснил, что открытие каналов связи между военными ведомствами направлено не столько на деэскалацию отношений, сколько на попытку оговорить условия недопущения резкого обострения, которое может привести к непредвиденным последствиям.
США не хотят войны с Китаем и не готовы пока повышать ставки, продолжает Степанов. Именно поэтому, несмотря на жесткую риторику Пекина и Вашингтона, сферу военных контактов попытаются «изолировать» от проблем двусторонних отношений в других сферах. При этом США не собираются прекращать поддержку Тайваня, но постараются не допустить провокаций, которые могут создать риск изменения статус-кво в регионе.
Поддержание контакта между оборонными ведомствами имеет крайне важное значение на текущем этапе, когда геополитическая ситуация турбулентна, соглашается главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. По ее словам, для Китая и США крайне важно на нынешнем этапе поддерживать тесную коммуникацию между оборонными ведомствами по вопросу Тайваня, где к власти снова пришла ДПП, выступающая за независимость острова. «Для обеих сторон важен сам факт восстановления связей на уровне оборонных ведомств как способ поддержания прямой коммуникации на случай непредвиденной ситуации», – говорит Лексютина.
Что касается украинского вопроса и ситуации вокруг КНДР, то в контексте сингапурской встречи эти темы скорее всего носили второстепенный характер, резюмировала Лексютина.
Эксперт напомнила что, когда Китай с легкостью приостанавливает взаимодействие по линии оборонных ведомств с США, это значит, что он открыто сигнализирует о своем недовольстве действиями Вашингтона. «Не исключено, что вскоре мы снова увидим приостановку такой коммуникации», – допускает эксперт.