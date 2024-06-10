Китай предупредил о способности защитить свою территориальную целостность
Не нужно недооценивать способность Китая защитить свою территориальную целостность, заявил неназванный представитель китайской дипмиссии в Вашингтоне в разговоре с «РИА Новости».
«Никто не должен недооценивать приверженность, решимость и способность Китая защитить свой суверенитет и территориальную целостность», – сказал он.
Кроме того, представитель дипмиссии подчеркнул, что КНР не позволит отделить Тайвань от страны. В ведомстве призвали власти США соблюдать принцип «одного Китая», а также прекратить продажу оружия острову, которая подрывает суверенитет государства.
4 июня президент США Джо Байден в интервью изданию Time сообщил, военнослужащие США могут быть привлечены для защиты Тайваня, если КНР вторгнется на остров. 5 июня официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет.