Глава оборонного ведомства Тайваня сообщил о подлодке ВМС КНР в проливе

16 июня стало известно, что США склоняли Китай напасть на Тайвань. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации издания, в апреле 2023 г. председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что США пытались обманом заставить Китай вторгнуться на Тайвань, но он «не клюнул на наживку». Китайский лидер передал предупреждение об этом чиновникам в КНР.