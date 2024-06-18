Глава оборонного ведомства Тайваня сообщил о подлодке ВМС КНР в проливе
В Тайваньском проливе была замечена подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщил глава оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюн, его слова приводит информационный портал «Ляньхэ синьвэньван».
«Соответствующая информация получена с помощью разведки, наблюдения и рекогносцировки, раскрывать подробности нецелесообразно», – отмечается в публикации.
18 июня тайваньские рыбаки сфотографировали подводную лодку ВМС НОАК, они разместили соответствующие фото в социальных сетях. Подлодка была замечена возле архипелага Пэнху, который находится под управлением Тайваня. Гу подтвердил, что оборонное ведомство острова получило информацию об этом, но подробности не раскрыл. «Детали я пока сохраню [в секрете]», – сказал он.
Издание указывает, что на фотографиях запечатлена стратегическая атомная подводная лодка проекта 094 «Цзинь» – она способна нести баллистические ракеты Julang-3 (JL-3).
16 июня стало известно, что США склоняли Китай напасть на Тайвань. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации издания, в апреле 2023 г. председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что США пытались обманом заставить Китай вторгнуться на Тайвань, но он «не клюнул на наживку». Китайский лидер передал предупреждение об этом чиновникам в КНР.