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Глава оборонного ведомства Тайваня сообщил о подлодке ВМС КНР в проливе

Ведомости

В Тайваньском проливе была замечена подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщил глава оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюн, его слова приводит информационный портал «Ляньхэ синьвэньван».

«Соответствующая информация получена с помощью разведки, наблюдения и рекогносцировки, раскрывать подробности нецелесообразно», – отмечается в публикации.

18 июня тайваньские рыбаки сфотографировали подводную лодку ВМС НОАК, они разместили соответствующие фото в социальных сетях. Подлодка была замечена возле архипелага Пэнху, который находится под управлением Тайваня. Гу подтвердил, что оборонное ведомство острова получило информацию об этом, но подробности не раскрыл. «Детали я пока сохраню [в секрете]», – сказал он.

Издание указывает, что на фотографиях запечатлена стратегическая атомная подводная лодка проекта 094 «Цзинь» – она способна нести баллистические ракеты Julang-3 (JL-3).

16 июня стало известно, что США склоняли Китай напасть на Тайвань. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации издания, в апреле 2023 г. председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что США пытались обманом заставить Китай вторгнуться на Тайвань, но он «не клюнул на наживку». Китайский лидер передал предупреждение об этом чиновникам в КНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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