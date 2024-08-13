Тайвань может получить от США первые РСЗО HIMARS в этом году

Ожидается, что поставки на остров будут осуществляться с конца 2024 г. по 2026 г. Правительство США согласилось продать Тайваню 11 установок в 2020 г. Позже остров закупил еще 18 РСЗО вместе с 84 твердотопливными тактическими баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS и 864 обычными ракетами. Вторая партия закупок оценивается в $1 млрд.