Тайвань может получить от США первые РСЗО HIMARS в этом году
Тайвань может получить реактивные системы залпового огня HIMARS от США уже к концу текущего года, сообщает издание Taipei Times.
Ожидается, что поставки на остров будут осуществляться с конца 2024 г. по 2026 г. Правительство США согласилось продать Тайваню 11 установок в 2020 г. Позже остров закупил еще 18 РСЗО вместе с 84 твердотопливными тактическими баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS и 864 обычными ракетами. Вторая партия закупок оценивается в $1 млрд.
В июне госдеп США одобрил возможную продажу представительству Тайваня американских беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, а также противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300. Поставки ракетной системы и сопутствующего оборудования оцениваются в $60,2 млн, а БПЛА – в $300 млн.
В июле Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за поставок вооружения острову. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др. Республика также ввела санкции против руководителей компаний, среди них – гендиректор Aerospace Environment Вахид Наваби и гендиректор Anduril Corporation Брайан Шимпф.