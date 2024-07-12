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Китай ввел санкции против ВПК США из-за продаж вооружения Тайваню

Ведомости

Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний (ВПК) США и их руководителей из-за поставок вооружения острову Тайвань, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technology. Согласно сообщению китайского МИДа, движимое и недвижимое имущество компаний, которое находится в КНР, будет заморожено.

Республика также ввела санкции против руководителей компаний, среди них – гендиректор Aerospace Environment Вахид Наваби и гендиректор Anduril Corporation Брайан Шимпф. В санкционном списке есть имена и директоров подразделений перечисленных компаний. Их имущество на территории Китая заморожено, а въезд в республику включая Гонконг и Макао, запрещен. Решение вступило в силу с 12 июля.

США регулярно поставляют вооружение на Тайвань. В апреле председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос в отношениях между странами является «красной чертой», которую нельзя пересекать. В июне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что вопрос острова – исключительно внутреннее дело Китая, внешнее вмешательство недопустимо.

Предыдущие ограничения Китай ввел в мае, они также стали ответом на вооружение Тайваня со стороны США и санкции в отношении китайских компаний за их якобы связь с Россией. Тогда под ограничения попали такие компании, как Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture, Raytheon Missiles и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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