Китай ввел санкции против ВПК США из-за продаж вооружения Тайваню

Предыдущие ограничения Китай ввел в мае, они также стали ответом на вооружение Тайваня со стороны США и санкции в отношении китайских компаний за их якобы связь с Россией. Тогда под ограничения попали такие компании, как Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture, Raytheon Missiles и др.