Китай ввел санкции против ВПК США из-за продаж вооружения Тайваню
Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний (ВПК) США и их руководителей из-за поставок вооружения острову Тайвань, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technology. Согласно сообщению китайского МИДа, движимое и недвижимое имущество компаний, которое находится в КНР, будет заморожено.
Республика также ввела санкции против руководителей компаний, среди них – гендиректор Aerospace Environment Вахид Наваби и гендиректор Anduril Corporation Брайан Шимпф. В санкционном списке есть имена и директоров подразделений перечисленных компаний. Их имущество на территории Китая заморожено, а въезд в республику включая Гонконг и Макао, запрещен. Решение вступило в силу с 12 июля.
США регулярно поставляют вооружение на Тайвань. В апреле председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос в отношениях между странами является «красной чертой», которую нельзя пересекать. В июне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что вопрос острова – исключительно внутреннее дело Китая, внешнее вмешательство недопустимо.
Предыдущие ограничения Китай ввел в мае, они также стали ответом на вооружение Тайваня со стороны США и санкции в отношении китайских компаний за их якобы связь с Россией. Тогда под ограничения попали такие компании, как Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture, Raytheon Missiles и др.