Китай намерен увеличить производство оружия против беспилотников
Китайским производителям рекомендовали нарастить усилия по производству оружия против беспилотников, сообщает издание South China Morning Post.
В публикации отмечается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) следит за тем, как технологии применяются на поле боя, а также проверяет свои возможности. В частности, военнослужащие изучают британское лазерное оружие DragonFire и технологии, которые используются в конфликтах на Украине и в секторе Газа.
Военнослужащие КНР отмечают эффективность средств обнаружения БПЛА и радиоэлектронного подавления. В статьях китайских СМИ отмечается, что «та сторона, которая сможет противостоять беспилотникам противника, сможет перехватить инициативу на поле боя». Из отчета Пентагона следует, что в 2022 г. Китай сосредоточился на улучшении противовоздушной обороны против низколетящих и самодельных беспилотников.
В июне госдеп США одобрил возможную продажу представительству Тайваня американских беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, а также противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300. Поставки ракетной системы и сопутствующего оборудования оцениваются в $60,2 млн, а БПЛА – в $300 млн. В июле Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за продажи вооружения Тайваню.