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Китай намерен увеличить производство оружия против беспилотников

Ведомости

Китайским производителям рекомендовали нарастить усилия по производству оружия против беспилотников, сообщает издание South China Morning Post.

В публикации отмечается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) следит за тем, как технологии применяются на поле боя, а также проверяет свои возможности. В частности, военнослужащие изучают британское лазерное оружие DragonFire и технологии, которые используются в конфликтах на Украине и в секторе Газа.

Военнослужащие КНР отмечают эффективность средств обнаружения БПЛА и радиоэлектронного подавления. В статьях китайских СМИ отмечается, что «та сторона, которая сможет противостоять беспилотникам противника, сможет перехватить инициативу на поле боя». Из отчета Пентагона следует, что в 2022 г. Китай сосредоточился на улучшении противовоздушной обороны против низколетящих и самодельных беспилотников.

В июне госдеп США одобрил возможную продажу представительству Тайваня американских беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, а также противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300. Поставки ракетной системы и сопутствующего оборудования оцениваются в $60,2 млн, а БПЛА – в $300 млн. В июле Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за продажи вооружения Тайваню.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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