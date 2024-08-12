Китай намерен увеличить производство оружия против беспилотников

В публикации отмечается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) следит за тем, как технологии применяются на поле боя, а также проверяет свои возможности. В частности, военнослужащие изучают британское лазерное оружие DragonFire и технологии, которые используются в конфликтах на Украине и в секторе Газа.