Путин: монгольский расчет может принять участие в Параде 9 мая в Москве
Монгольский расчет может принять участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Монголию.
«Прорабатывается и возможность того, чтобы расчет Вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», – отметил Путин в своем выступлении по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
В той же речи российский лидер также напомнил об общем военном прошлом двух стран, упомянув, что именно на полях сражений в Монголии раскрылся полководческий талант будущего маршала Победы Георгия Жукова. В годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи Монголии и танки, которые прошли свой боевой путь до Берлина. Монголия также поставила советским войскам более полумиллиона лошадей, что в то время тоже было немалой солидной помощью.
На переговорах в расширенном составе Путин пригласил Ухнагийна Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. После переговоров прошла церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.