Путин: монгольский расчет может принять участие в Параде 9 мая в Москве

В той же речи российский лидер также напомнил об общем военном прошлом двух стран, упомянув, что именно на полях сражений в Монголии раскрылся полководческий талант будущего маршала Победы Георгия Жукова. В годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи Монголии и танки, которые прошли свой боевой путь до Берлина. Монголия также поставила советским войскам более полумиллиона лошадей, что в то время тоже было немалой солидной помощью.