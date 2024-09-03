Путин: при расчетах РФ и Монголии почти не используются доллары и евро
Коммерческие расчеты между Россией и Монголией практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах. Об этом заявил президент РФ Влдаимир Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
По словам Путина, Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, и за первые семь месяцев текущего года товарооборот двух стран прибавил свыше 21%.
Флагманом российско-монгольского экономического взаимодействия президент РФ назвал Межгосударственное акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога». Реализуется долгосрочная программа развития дороги, рассчитанная до 2030 г., проводится увеличение уставного капитала, повышается пропускная способность и идет модернизация пути.
«Все эти меры позволяют увеличивать объемы грузоперевозок как двухсторонних, так и транзитных между Россией и Китаем», – пояснил Путин.
Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.