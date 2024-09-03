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Путин: при расчетах РФ и Монголии почти не используются доллары и евро

Ведомости

Коммерческие расчеты между Россией и Монголией практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах. Об этом заявил президент РФ Влдаимир Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

По словам Путина, Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, и за первые семь месяцев текущего года товарооборот двух стран прибавил свыше 21%.

Флагманом российско-монгольского экономического взаимодействия президент РФ назвал Межгосударственное акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога». Реализуется долгосрочная программа развития дороги, рассчитанная до 2030 г., проводится увеличение уставного капитала, повышается пропускная способность и идет модернизация пути.

«Все эти меры позволяют увеличивать объемы грузоперевозок как двухсторонних, так и транзитных между Россией и Китаем», – пояснил Путин.

Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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