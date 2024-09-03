Путин провел встречу с премьером Монголии
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ в Государственном дворце. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что отношения России с Монголией являются одними из приоритетных. Страны поддерживают научные и спортивные контакты, а также по линии внешнеполитических ведомств. Глава государства добавил, что российская сторона ценит внимание, которое уделяют правительство Монголии и премьер укреплению взаимодействия стран.
«Будем поддерживать и дальнейшее развитие межрегиональных контактов», – подчеркнул Путин.
После этого российский лидер возложит цветы к памятнику Георгию Жукову и посетит школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит в Монголию торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Путин находится в Монголии с двухдневным визитом по приглашению президента страны Ухнагийн Хурэлсуха. 3 сентября прошли переговоры в узком и расширенном составах. По итогам переговоров были подписаны российско-монгольские межправительственные документы. Президент России также встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.