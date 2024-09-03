Путин провел встречу с премьером Монголии

Путин отметил, что отношения России с Монголией являются одними из приоритетных. Страны поддерживают научные и спортивные контакты, а также по линии внешнеполитических ведомств. Глава государства добавил, что российская сторона ценит внимание, которое уделяют правительство Монголии и премьер укреплению взаимодействия стран.