В Монголии прошла церемония подписания документов по итогам переговоров

Помимо этого, было подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека РФ и Министерством здравоохранения Монголии. Оно предусматривает кооперацию по вопросу обеспечения эпидемиологического благополучия по чуме.