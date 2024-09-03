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В Монголии прошла церемония подписания документов по итогам переговоров

Ведомости

По итогам переговоров российской и монгольской сторон были подписаны пять документов. Стороны подписали четыре соглашения и один меморандум.

В их числе – соглашения между правительствами стран о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и об обеспечении Монголии авиационным топливом.

Помимо этого, было подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека РФ и Министерством здравоохранения Монголии. Оно предусматривает кооперацию по вопросу обеспечения эпидемиологического благополучия по чуме.

Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии. Он предусматривает сотрудничество в области сохранения озера Байкал и реки Селенга.

В церемонии подписания документов с российской стороны приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. С монгольской стороны документы подписали министр энергетики Баттогтохын Чойжилсурэн, министр промышленности и полезных ископаемых Цэвэгдоржийн Туван, министр здравоохранения Тогтмолын Мунхсайхан и министр окружающей среды и изменения климата Салдангийн Одонтуя.

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению главы страны Ухнагийна Хурэлсуха. После переговоров прошла церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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