В Монголии прошла церемония подписания документов по итогам переговоров
По итогам переговоров российской и монгольской сторон были подписаны пять документов. Стороны подписали четыре соглашения и один меморандум.
В их числе – соглашения между правительствами стран о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и об обеспечении Монголии авиационным топливом.
Помимо этого, было подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека РФ и Министерством здравоохранения Монголии. Оно предусматривает кооперацию по вопросу обеспечения эпидемиологического благополучия по чуме.
Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии. Он предусматривает сотрудничество в области сохранения озера Байкал и реки Селенга.
В церемонии подписания документов с российской стороны приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. С монгольской стороны документы подписали министр энергетики Баттогтохын Чойжилсурэн, министр промышленности и полезных ископаемых Цэвэгдоржийн Туван, министр здравоохранения Тогтмолын Мунхсайхан и министр окружающей среды и изменения климата Салдангийн Одонтуя.
Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению главы страны Ухнагийна Хурэлсуха. После переговоров прошла церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.