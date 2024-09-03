Путин возложил цветы к памятнику Жукову в Улан-Баторе

В 1939 г. Жуков командовал советскими и монгольскими войсками в боях на реке Халхин-Гол. В результате соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику (МНР), были разгромлены. Жуков впоследствии получил звание «Герой МНР». В Улан-Баторе действует музей Жукова в доме, где жил маршал, перед ним расположен памятник.