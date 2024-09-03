Путин возложил цветы к памятнику Жукову в Улан-Баторе
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух возложили цветы к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе.
Лидеры двух стран поднялись по ступеням к мемориалу, Путин поправил ленту на цветочной композиции.
В 1939 г. Жуков командовал советскими и монгольскими войсками в боях на реке Халхин-Гол. В результате соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику (МНР), были разгромлены. Жуков впоследствии получил звание «Герой МНР». В Улан-Баторе действует музей Жукова в доме, где жил маршал, перед ним расположен памятник.
Путин находится в Монголии с двухдневным визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. 3 сентября прошли переговоры в узком и расширенном составах. После этого были подписаны российско-монгольские межправительственные документы.
Кроме того, Путин встретился с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. 3 сентября российский лидер также планирует посетить школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Его визит завершится торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.