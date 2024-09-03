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Украинский батальон «Днепр-1» признали террористическим в России

Ведомости

Украинский батальон «Днепр-1» включили в список террористический организаций, следует из данных на сайте ФСБ России.

Решение о признании батальона террористическим сообществом было принято Южным окружным военным судом 14 декабря 2023 г. и вступило в силу 25 июня 2024 г.

Батальон или полк «Днепр-1» участвовал в боевых действия в Донбассе с 2014 г. Полк является подразделением особого назначения МВД Украины. Батальон стал первым добровольческим подразделением особого назначения в структуре министерства внутренних дел страны.

В августе 2022 г. Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) террористической организацией. «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав Национальной гвардии страны.

Военные этого формирования принимали участие в военных действиях на территории Украины и после 2022 г. Бойцы полка были взяты в плен после сдачи ВСУ металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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