Украинский батальон «Днепр-1» признали террористическим в России
Украинский батальон «Днепр-1» включили в список террористический организаций, следует из данных на сайте ФСБ России.
Решение о признании батальона террористическим сообществом было принято Южным окружным военным судом 14 декабря 2023 г. и вступило в силу 25 июня 2024 г.
Батальон или полк «Днепр-1» участвовал в боевых действия в Донбассе с 2014 г. Полк является подразделением особого назначения МВД Украины. Батальон стал первым добровольческим подразделением особого назначения в структуре министерства внутренних дел страны.
В августе 2022 г. Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) террористической организацией. «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав Национальной гвардии страны.
Военные этого формирования принимали участие в военных действиях на территории Украины и после 2022 г. Бойцы полка были взяты в плен после сдачи ВСУ металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 г.