Украинский батальон «Днепр-1» признали террористическим в России

В августе 2022 г. Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) террористической организацией. «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав Национальной гвардии страны.