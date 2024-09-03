Министр по вопросам реинтеграции Украины Верещук подала в отставку

Вечером 3 сентября в отставку также подала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. Стефанишина была назначена на эту должность в июне 2020 г.