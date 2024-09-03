Министр по вопросам реинтеграции Украины Верещук подала в отставку
Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук подала в отставку. Об этом она объявила в Telegram.
«После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке», – говорится в сообщении.
Верещук была назначена вице-премьером – главой минреинтеграции Украины в 2021 г. Была депутатом Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа» (с августа 2019 по ноябрь 2021 гг.). Осенью 2019 г. работала в должности представителя правительства в Верховной раде.
Вечером 3 сентября в отставку также подала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. Стефанишина была назначена на эту должность в июне 2020 г.
3 сентября стало известно, что главы трех министерств Украины уже подали заявления об увольнении в Верховную раду. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец.
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия позже сообщил, что с 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава. Он добавил, что отставки пройдут уже 4 сентября, а со следующего дня начнутся назначения на посты. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал происходящие кадровые изменения «хаосом».