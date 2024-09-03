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Министр по вопросам реинтеграции Украины Верещук подала в отставку

Ведомости

Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук подала в отставку. Об этом она объявила в Telegram.

«После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке», – говорится в сообщении.

Верещук была назначена вице-премьером – главой минреинтеграции Украины в 2021 г. Была депутатом Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа» (с августа 2019 по ноябрь 2021 гг.). Осенью 2019 г. работала в должности представителя правительства в Верховной раде.

Вечером 3 сентября в отставку также подала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. Стефанишина была назначена на эту должность в июне 2020 г.

3 сентября стало известно, что главы трех министерств Украины уже подали заявления об увольнении в Верховную раду. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия позже сообщил, что с 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава. Он добавил, что отставки пройдут уже 4 сентября, а со следующего дня начнутся назначения на посты. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал происходящие кадровые изменения «хаосом». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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