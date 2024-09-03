Сырский отстранил начальника штаба командования сил беспилотных систем Гладкого
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого от исполнения обязанностей. Об этом сообщается в Telegram-канале генштаба ВСУ.
Сырским по итогам заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение о проведении проверки органами СБУ начальника штаба командования сил беспилотных систем Гладкого.
«На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей по должности», – говорится в сообщении.
С чем связана проверка, не уточняется. При этом 30 августа народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила о наличии у супруги Гладкого гражданства России. Также сообщалось, что дочь военного выступала от России на спортивных соревнованиях. Безуглая также указала на то, что Гладкой является капитаном военно-морских сил и «никогда не имел отношения к дронам».
3 сентября ряд государственных чиновников Украины объявили об уходе в отставку. Последней об этом объявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Решение об отставке также приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец. Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия позже сообщил, что с 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава.