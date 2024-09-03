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Сырский отстранил начальника штаба командования сил беспилотных систем Гладкого

Ведомости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого от исполнения обязанностей. Об этом сообщается в Telegram-канале генштаба ВСУ.

Сырским по итогам заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение о проведении проверки органами СБУ начальника штаба командования сил беспилотных систем Гладкого.

«На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей по должности», – говорится в сообщении.

С чем связана проверка, не уточняется. При этом 30 августа народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила о наличии у супруги Гладкого гражданства России. Также сообщалось, что дочь военного выступала от России на спортивных соревнованиях. Безуглая также указала на то, что Гладкой является капитаном военно-морских сил и «никогда не имел отношения к дронам».

3 сентября ряд государственных чиновников Украины объявили об уходе в отставку. Последней об этом объявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Решение об отставке также приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец. Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия позже сообщил, что с 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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