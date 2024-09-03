Сырский отстранил начальника штаба командования сил беспилотных систем Гладкого

С чем связана проверка, не уточняется. При этом 30 августа народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила о наличии у супруги Гладкого гражданства России. Также сообщалось, что дочь военного выступала от России на спортивных соревнованиях. Безуглая также указала на то, что Гладкой является капитаном военно-морских сил и «никогда не имел отношения к дронам».