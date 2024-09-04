Украина разместит войска в зоне у Чернобыльской АЭС
Украина исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, следует из проекта президентского указа, опубликованного пресс-службой МВД Украины.
«Реализация акта позволит Государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение его режима», – говорится в сообщении.
Уточняется, что полоса в 50 м вдоль границу Украины с Белоруссией проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Чернобыльская АЭС была взята под контроль России в первый день спецоперации, 24 февраля 2022 г. 1 апреля того же года Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что российские военные «в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу».
7 июня того же года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что уровни радиации вокруг Чернобыльской АЭС на Украине вернулись к нормам до начала боевых действий 24 февраля. Тогда он уточнил, что большинство из 39 детекторов, отправляющих данные, передавались в Международную информационную систему радиационного мониторинга МАГАТЭ.