Украина разместит войска в зоне у Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС была взята под контроль России в первый день спецоперации, 24 февраля 2022 г. 1 апреля того же года Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что российские военные «в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу».