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Украина разместит войска в зоне у Чернобыльской АЭС

Ведомости

Украина исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, следует из проекта президентского указа, опубликованного пресс-службой МВД Украины.

«Реализация акта позволит Государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение его режима», – говорится в сообщении.

Уточняется, что полоса в 50 м вдоль границу Украины с Белоруссией проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Чернобыльская АЭС была взята под контроль России в первый день спецоперации, 24 февраля 2022 г. 1 апреля того же года Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что российские военные «в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу». 

7 июня того же года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что уровни радиации вокруг Чернобыльской АЭС на Украине вернулись к нормам до начала боевых действий 24 февраля. Тогда он уточнил, что большинство из 39 детекторов, отправляющих данные, передавались в Международную информационную систему радиационного мониторинга МАГАТЭ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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