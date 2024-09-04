Конгресс США вызывает Блинкена в суд по вопросу вывода войск из Афганистана

Reuters уточнило, что бывший президент Дональд Трамп, кандидат в президенты от республиканской партии, в конце августа посетил Арлингтонское национальное кладбище и принял участие в церемонии возложения венков в честь 13 военнослужащих, погибших во время вывода войск США. Он также посетил участок еще одного кладбища, где похоронены военнослужащие и которое в вооруженных силах считается священной землей. Федеральный закон и политика Пентагона не разрешают политическую деятельность в этой части кладбища, но снятые там кампанией Трампа видеозаписи были использованы в его рекламе. По словам Трампа, семьи погибших военнослужащих попросили его сходить на кладбище.