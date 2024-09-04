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Конгресс США вызывает Блинкена в суд по вопросу вывода войск из Афганистана

Ведомости

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США вызвал в суд госсекретаря Энтони Блинкена, заявив, что он отказался явиться в комитет для дачи показаний по вопросу вывода американских войск из Афганистана в 2021 г. Об этом сообщает Reuters.

В письме о вызове в суд председатель комитета Майкл Маккол сообщил, что Блинкен должен явиться в комитет 19 сентября или ему будет предъявлено обвинение о неуважении к суду. Согласно тексту письма, нынешние и бывшие чиновники госдепартамента подтвердили, что Блинкен был «лицом, принимающим окончательные решения» по «смертоносному и хаотичному» выводу американских войск из Афганистана.

Представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Блинкен в настоящее время не может дать показания в обозначенные комитетом даты, но предложил «разумные альтернативы», чтобы удовлетворить просьбу Маккола о проведении публичных слушаний. По его словам, Блинкен давал показания в конгрессе по Афганистану более 14 раз, в том числе четыре раза в комитете Маккола. Он также сказал, что госдепартамент предоставил комитету почти 20 000 страниц документов, информацию с многочисленных брифингов высокого уровня и расшифровки интервью.

Reuters уточнило, что бывший президент Дональд Трамп, кандидат в президенты от республиканской партии, в конце августа посетил Арлингтонское национальное кладбище и принял участие в церемонии возложения венков в честь 13 военнослужащих, погибших во время вывода войск США. Он также посетил участок еще одного кладбища, где похоронены военнослужащие и которое в вооруженных силах считается священной землей. Федеральный закон и политика Пентагона не разрешают политическую деятельность в этой части кладбища, но снятые там кампанией Трампа видеозаписи были использованы в его рекламе. По словам Трампа, семьи погибших военнослужащих попросили его сходить на кладбище.

Вооруженные силы США были выведены из Афганистана 31 августа 2021 г. По итогам операции США в Афганистане погиб 2461 американский военный, более 20 000 было ранено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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