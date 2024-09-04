Конгресс США вызывает Блинкена в суд по вопросу вывода войск из Афганистана
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США вызвал в суд госсекретаря Энтони Блинкена, заявив, что он отказался явиться в комитет для дачи показаний по вопросу вывода американских войск из Афганистана в 2021 г. Об этом сообщает Reuters.
В письме о вызове в суд председатель комитета Майкл Маккол сообщил, что Блинкен должен явиться в комитет 19 сентября или ему будет предъявлено обвинение о неуважении к суду. Согласно тексту письма, нынешние и бывшие чиновники госдепартамента подтвердили, что Блинкен был «лицом, принимающим окончательные решения» по «смертоносному и хаотичному» выводу американских войск из Афганистана.
Представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Блинкен в настоящее время не может дать показания в обозначенные комитетом даты, но предложил «разумные альтернативы», чтобы удовлетворить просьбу Маккола о проведении публичных слушаний. По его словам, Блинкен давал показания в конгрессе по Афганистану более 14 раз, в том числе четыре раза в комитете Маккола. Он также сказал, что госдепартамент предоставил комитету почти 20 000 страниц документов, информацию с многочисленных брифингов высокого уровня и расшифровки интервью.
Reuters уточнило, что бывший президент Дональд Трамп, кандидат в президенты от республиканской партии, в конце августа посетил Арлингтонское национальное кладбище и принял участие в церемонии возложения венков в честь 13 военнослужащих, погибших во время вывода войск США. Он также посетил участок еще одного кладбища, где похоронены военнослужащие и которое в вооруженных силах считается священной землей. Федеральный закон и политика Пентагона не разрешают политическую деятельность в этой части кладбища, но снятые там кампанией Трампа видеозаписи были использованы в его рекламе. По словам Трампа, семьи погибших военнослужащих попросили его сходить на кладбище.
Вооруженные силы США были выведены из Афганистана 31 августа 2021 г. По итогам операции США в Афганистане погиб 2461 американский военный, более 20 000 было ранено.