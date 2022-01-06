Итоги года: США вышли из Афганистана, несмотря на все издержки

Случаев, когда пришедшие к власти партизаны строят страну, где хотелось бы жить, в истории довольно мало. Достаточно вспомнить такие партизанские по своему происхождению социалистические страны с очень жесткими режимами, как КНДР, Кампучия при Пол Поте, Албания и из недавних примеров – Эритрея и тот же Афганистан в 1990-е гг. Есть, конечно, и обратные примеры, и «Талибан» изо всех сил пытается показать, что он стал цивилизованнее в сравнении со своим первым правлением в 1996–2001 гг. Но получается это плохо. Вполне достоверных историй о расправах, насаждении средневековых стандартов поведения и просто вопиющей некомпетентности уже хватает. Многие эксперты по Афганистану указывают, что в рядах талибов уже после захвата ими власти наибольшее влияние приобрела радикальная фракция «сеть Хаккани» (запрещена в России как террористическая). Пакистан, без помощи которого талибы не смогли бы победить, все чаще становится мишенью критики с их стороны как неисламское государство.