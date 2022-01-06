Итоги года: США вышли из Афганистана, несмотря на все издержки

Итоги года: США вышли из Афганистана, несмотря на все издержкиБудущее страны под властью талибов весьма печально
Стремительная победа движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане в августе уходящего 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. Саму победу считали вероятной и даже неизбежной почти все эксперты, поразительной оказалась лишь скорость крушения режима президента Ашрафа Гани – меньше двух месяцев с момента вывода американских войск.
Президент США Джо Байден заявил, что, останься войска в Афганистане, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. Он сказал это, оправдываясь за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за американские военно-транспортные самолеты. Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 г. в ответ на теракты 11 сентября.
Сейчас, спустя несколько месяцев после взятия Кабула, появилось множество объяснений, почему крах американского проекта в Афганистане оказался столь стремительным. В основном они сводятся к тому, что Пентагон и другие ведомства, ответственные за Афганистан, занимались очковтирательством и демонстрацией потемкинских деревень политическому руководству. Все, что они якобы создали, – афганская армия, полиция, система госуправления и организации гражданского общества – оказалось декорациями, говорит военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI в. Иван Коновалов. При этом только расходы на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам Байден, обошлась почти в $2 трлн. Вряд ли эта потемкинская деревня была воздвигнута потому, что Пентагон и другие ведомства боялись сказать правду политическому руководству США, продолжает Коновалов. Как и ранее во время своих прочих экспедиций, американцы просто старались выдать желаемое за действительное.
США, уйдя из Афганистана, оставили страну и без своих (и союзников) финансовых инъекций, которые подпитывали все эти иллюзорные институты. Талибы уже несколько месяцев добиваются снятия санкций и разблокирования афганских долларовых авуаров, на которые наложены американские санкции. Состоят эти средства полностью из кредитов и других финансовых поступлений от США, МВФ, Всемирного банка, других международных финансовых институтов и отдельных государств-доноров. Талибы не без оснований пугают мир (и в этом их поддерживают международные чиновники) массовым голодом, но пока США разрешили использовать для гуманитарных нужд примерно 4% от $10 млрд из этих средств.
Случаев, когда пришедшие к власти партизаны строят страну, где хотелось бы жить, в истории довольно мало. Достаточно вспомнить такие партизанские по своему происхождению социалистические страны с очень жесткими режимами, как КНДР, Кампучия при Пол Поте, Албания и из недавних примеров – Эритрея и тот же Афганистан в 1990-е гг. Есть, конечно, и обратные примеры, и «Талибан» изо всех сил пытается показать, что он стал цивилизованнее в сравнении со своим первым правлением в 1996–2001 гг. Но получается это плохо. Вполне достоверных историй о расправах, насаждении средневековых стандартов поведения и просто вопиющей некомпетентности уже хватает. Многие эксперты по Афганистану указывают, что в рядах талибов уже после захвата ими власти наибольшее влияние приобрела радикальная фракция «сеть Хаккани» (запрещена в России как террористическая). Пакистан, без помощи которого талибы не смогли бы победить, все чаще становится мишенью критики с их стороны как неисламское государство.
И все-таки талибам удалось задушить первые попытки вооруженного сопротивления режиму – в условиях Афганистана это главное достижение. Поскольку соседей, которые рискнули бы разместить у себя и снабжать вооруженную оппозицию талибам, сейчас нет, есть шансы, что этот успех будет закреплен и в наступающем году.
Возможно и увеличение гуманитарной помощи стране, чтобы не допустить совсем уж страшного голода, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Учитывая, что Байден кинул Афганистан, выглядеть виновником смертельного голода в этой стране он вряд ли захочет. Но признания режима без фактического согласия со стороны США не будет, а американцы пока не склонны к этому, замечает Пухов. Вероятно, в наступающем году мы будем меньше слышать об Афганистане, однако активность дипломатов и разведок в отношении этой страны снижаться не будет.