Госдеп: США понимают «сложное положение» Монголии и продолжат поддерживать ее
В США понимают сложное положение, в котором находится Монголия, но тем не менее напоминают стране о важности выполнения ее международных обязательств. Об этом заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о невыполнении Монголией ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина.
«Мы понимаем положение, в котором находится Монголия, зажатая между двумя гораздо более крупными соседями, но мы действительно считаем важным, чтобы они продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире», – пояснил Миллер, добавив, что США продолжат оказывать Монголии поддержку.
2-3 сентября Путин находился в Монголии с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.