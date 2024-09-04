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Госдеп: США понимают «сложное положение» Монголии и продолжат поддерживать ее

Ведомости

В США понимают сложное положение, в котором находится Монголия, но тем не менее напоминают стране о важности выполнения ее международных обязательств. Об этом заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о невыполнении Монголией ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина.

«Мы понимаем положение, в котором находится Монголия, зажатая между двумя гораздо более крупными соседями, но мы действительно считаем важным, чтобы они продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире», – пояснил Миллер, добавив, что США продолжат оказывать Монголии поддержку.

2-3 сентября Путин находился в Монголии с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ордер на арест Путина, выданный МУС, не станет ограничителем в развитии отношений России с другими странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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