Песков: ордер МУС не станет ограничителем в развитии отношений РФ с партнерами
Ордер на арест президента РФ Владимира Путина, выданный Международный уголовным судом (МУС), не станет ограничителем в развитии отношения России с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Вся эта история с МУСом, юрисдикцию которого мы не признаем, не может быть и не будет ограничителем в развитии России отношений с партнерами, с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений и в осуществлении международных контактов. Мы можем это сказать однозначно», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать после визита в Монголию увеличения поездок Путина в страны, ратифицировавшие Римский статут.
Песков добавил, что «глобальное большинство» видит перспективы международного сотрудничества, несмотря на «шоры, заданные МУСом». Страны проявляют большой интерес к России, Москва также заинтересована в сотрудничестве, отметил он.
2-3 сентября Путин находился в Монголии с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.
В Кремле говорили, что у Москвы нет переживаний по этому поводу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУС в ходе согласования визита, подчеркнул, что «все аспекты визита тщательно готовились».