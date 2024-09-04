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Песков: ордер МУС не станет ограничителем в развитии отношений РФ с партнерами

Ведомости

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина, выданный Международный уголовным судом (МУС), не станет ограничителем в развитии отношения России с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Вся эта история с МУСом, юрисдикцию которого мы не признаем, не может быть и не будет ограничителем в развитии России отношений с партнерами, с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений и в осуществлении международных контактов. Мы можем это сказать однозначно», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать после визита в Монголию увеличения поездок Путина в страны, ратифицировавшие Римский статут.

Песков добавил, что «глобальное большинство» видит перспективы международного сотрудничества, несмотря на «шоры, заданные МУСом». Страны проявляют большой интерес к России, Москва также заинтересована в сотрудничестве, отметил он.

2-3 сентября Путин находился в Монголии с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.

В Кремле говорили, что у Москвы нет переживаний по этому поводу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУС в ходе согласования визита, подчеркнул, что «все аспекты визита тщательно готовились».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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