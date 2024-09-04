Песков: ордер МУС не станет ограничителем в развитии отношений РФ с партнерами

«Вся эта история с МУСом, юрисдикцию которого мы не признаем, не может быть и не будет ограничителем в развитии России отношений с партнерами, с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений и в осуществлении международных контактов. Мы можем это сказать однозначно», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать после визита в Монголию увеличения поездок Путина в страны, ратифицировавшие Римский статут.