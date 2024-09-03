В Монголии объяснили отказ арестовать Путина по ордеру МУС
Власти Монголии сослались на политику нейтралитета, объясняя отказ от ареста президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя правительства Монголии.
«Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования», – сказал представитель.
Он добавил, что Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех дипломатических отношениях, о чем свидетельствуют официальные заявления представителей власти.
2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа заявлял, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу. По его словам, все аспекты визита президента России в Монголию были тщательно подготовлены.