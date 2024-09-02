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В ЕС выразили недовольство из-за визита Путина в Монголию

Ведомости

Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с визитом президента России Владимира Путина в Монголию, которая является страной – участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали в ходе брифинга.

«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 г., приняв на себя соответствующие юридические обязательства, напомнила Массрали.

2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, 3 сентября состоятся мероприятия в рамках визита российского лидера: переговоры в узком и расширенном составах, церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов, переговоры с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, а также возложение цветов к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову. Также лидеры двух стран планируют посетить школу при улан-баторском филиале Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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