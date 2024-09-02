В ЕС выразили недовольство из-за визита Путина в Монголию
Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с визитом президента России Владимира Путина в Монголию, которая является страной – участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали в ходе брифинга.
«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 г., приняв на себя соответствующие юридические обязательства, напомнила Массрали.
2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, 3 сентября состоятся мероприятия в рамках визита российского лидера: переговоры в узком и расширенном составах, церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов, переговоры с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, а также возложение цветов к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову. Также лидеры двух стран планируют посетить школу при улан-баторском филиале Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова.