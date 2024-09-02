В ЕС выразили недовольство из-за визита Путина в Монголию

2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, 3 сентября состоятся мероприятия в рамках визита российского лидера: переговоры в узком и расширенном составах, церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов, переговоры с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, а также возложение цветов к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову. Также лидеры двух стран планируют посетить школу при улан-баторском филиале Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова.