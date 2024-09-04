Путин: на форуме БРИКС ждут президента Сербии Вучича
Россия ждет президента Сербии Александра Вучича на саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с заместителем председателя сербского правительства Александром Вулином на ВЭФ.
«В рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате БРИКС аутрич. Предложение мы ему направили. Надеюсь, господин президент этим воспользуется», – сказал Путин.
31 августа Вучич заявил, что не разговаривал с Путиным с начала спецоперации на Украине. Сербский лидер подчеркнул, что не поддерживал контакты с российским главой, в отличие от многих европейских лидеров, которые разговаривали с Путиным по телефону, посещали его или встречались с ним по всему миру. При этом Вучич отметил «хорошие традиционные связи» с Россией.