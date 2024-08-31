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Вучич не разговаривал с Путиным c начала конфликта на Украине

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным с начале спецоперации на Украине. Об этом Вучич сообщил на форуме по международной безопасности в Праге.

Сербский президент подчеркнул, что не поддерживал контакты с российским главой в отличие от многих европейских лидеров, которые разговаривали с Путиным по телефону, посещали его или встречались с ним по всему миру.

При этом Вучич отметил «хорошие традиционные связи» с Россией. «Это всегда было между сербами и русскими», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Сербия стоит на европейском пути. Вучич напомнил, что республика является единственной страной в Европе, которая не вводила антироссийские санкции, но и не поддерживала действия России на Украине. Гуманитарная помощь, оказанная Украине со стороны всех пяти стран региона, в 20 раз меньше, чем сербская, отметил президент Сербии.

В июне 2023 г. Вучич утверждал, что не общался с Путиным больше года.

29 августа стало известно, что Франция продаст Сербии 12 французских истребителей Rafale. Сумма сделки составляет 3 млрд евро. Вучич объяснил закупки невозможностью приобретения техники у России или Китая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что закупка Сербией французских военных самолетов – это выбор страны на основе экономических соображений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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