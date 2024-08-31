Вучич не разговаривал с Путиным c начала конфликта на Украине
Президент Сербии Александр Вучич не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным с начале спецоперации на Украине. Об этом Вучич сообщил на форуме по международной безопасности в Праге.
Сербский президент подчеркнул, что не поддерживал контакты с российским главой в отличие от многих европейских лидеров, которые разговаривали с Путиным по телефону, посещали его или встречались с ним по всему миру.
При этом Вучич отметил «хорошие традиционные связи» с Россией. «Это всегда было между сербами и русскими», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что Сербия стоит на европейском пути. Вучич напомнил, что республика является единственной страной в Европе, которая не вводила антироссийские санкции, но и не поддерживала действия России на Украине. Гуманитарная помощь, оказанная Украине со стороны всех пяти стран региона, в 20 раз меньше, чем сербская, отметил президент Сербии.
29 августа стало известно, что Франция продаст Сербии 12 французских истребителей Rafale. Сумма сделки составляет 3 млрд евро. Вучич объяснил закупки невозможностью приобретения техники у России или Китая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что закупка Сербией французских военных самолетов – это выбор страны на основе экономических соображений.