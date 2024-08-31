Вучич не разговаривал с Путиным c начала конфликта на Украине

Он добавил, что Сербия стоит на европейском пути. Вучич напомнил, что республика является единственной страной в Европе, которая не вводила антироссийские санкции, но и не поддерживала действия России на Украине. Гуманитарная помощь, оказанная Украине со стороны всех пяти стран региона, в 20 раз меньше, чем сербская, отметил президент Сербии.