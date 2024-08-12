Вулин: Сербия и Россия сотрудничают для недопущения «цветных революций»
Сербия и Россия сотрудничают, чтобы не допустить «цветных революций» и насильственной смены власти. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью «РИА Новости».
Вулин напомнил, что все «цветные революции» осуществляются по одному сценарию: они начинаются с заявлений о якобы сфабрикованных выборах, как это сейчас происходит в Венесуэле после переизбрания президента Николаса Мадуро. Вице-премьер Сербии отмечает, что после таких обвинений «выборный материал» уничтожается.
Вулин отмечает, что после заявлений, что Сербия совместно с РФ будет бороться против «цветных революций» и иностранного вмешательства, на него начались нападки.
14 июля Вулин заявил, что властям Сербии необходимо усилить охрану премьер-министра Александра Вучича на фоне покушений на американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Две эти персоны, по мнению Вулина, объединяет то, что они выступали за мир на Украине. Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, который также выступал за урегулирование конфликта, сербский вице-премьер назвал убийством.
10 июня секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил с Вулиным российско-сербское сотрудничество в области безопасности. Отдельное внимание стороны уделили противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию правоохранительных органов двух стан и сотрудничеству в области информационной безопасности.