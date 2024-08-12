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Вулин: Сербия и Россия сотрудничают для недопущения «цветных революций»

Ведомости

Сербия и Россия сотрудничают, чтобы не допустить «цветных революций» и насильственной смены власти. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью «РИА Новости».

Вулин напомнил, что все «цветные революции» осуществляются по одному сценарию: они начинаются с заявлений о якобы сфабрикованных выборах, как это сейчас происходит в Венесуэле после переизбрания президента Николаса Мадуро. Вице-премьер Сербии отмечает, что после таких обвинений «выборный материал» уничтожается.

Вулин отмечает, что после заявлений, что Сербия совместно с РФ будет бороться против «цветных революций» и иностранного вмешательства, на него начались нападки.

14 июля Вулин заявил, что властям Сербии необходимо усилить охрану премьер-министра Александра Вучича на фоне покушений на американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Две эти персоны, по мнению Вулина, объединяет то, что они выступали за мир на Украине. Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, который также выступал за урегулирование конфликта, сербский вице-премьер назвал убийством.

10 июня секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил с Вулиным российско-сербское сотрудничество в области безопасности. Отдельное внимание стороны уделили противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию правоохранительных органов двух стан и сотрудничеству в области информационной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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