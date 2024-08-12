Вулин: Сербия и Россия сотрудничают для недопущения «цветных революций»

14 июля Вулин заявил, что властям Сербии необходимо усилить охрану премьер-министра Александра Вучича на фоне покушений на американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Две эти персоны, по мнению Вулина, объединяет то, что они выступали за мир на Украине. Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, который также выступал за урегулирование конфликта, сербский вице-премьер назвал убийством.