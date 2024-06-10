Шойгу обсудил с зампредом кабмина Сербии вмешательство Запада в дела других стран
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным вопросы российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, пишет ТАСС.
Отдельное внимание стороны уделили противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию правоохранительных органов двух стан и сотрудничеству в области информационной безопасности.
2 июня в Сербии прошли выборы в 89 муниципалитетах страны. 3 июня премьер-министр Сербии и председатель партии Милош Вучевич сообщил, что коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) одержала победу на муниципальных выборах страны.
Вечером 12 мая президент России Владимир Путин назначил Шойгу на пост секретаря Совета безопасности, освободив его от должности министра обороны РФ. Николай Патрушев покинул пост секретаря Совета безопасности, став помощником президента, он будет заниматься вопросами кораблестроения.