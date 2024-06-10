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Шойгу обсудил с зампредом кабмина Сербии вмешательство Запада в дела других стран

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным вопросы российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, пишет ТАСС.

Отдельное внимание стороны уделили противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию правоохранительных органов двух стан и сотрудничеству в области информационной безопасности.

2 июня в Сербии прошли выборы в 89 муниципалитетах страны. 3 июня премьер-министр Сербии и председатель партии Милош Вучевич сообщил, что коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) одержала победу на муниципальных выборах страны.

Вечером 12 мая президент России Владимир Путин назначил Шойгу на пост секретаря Совета безопасности, освободив его от должности министра обороны РФ. Николай Патрушев покинул пост секретаря Совета безопасности, став помощником президента, он будет заниматься вопросами кораблестроения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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